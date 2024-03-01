купить дом в павлово Павлово – это коттеджный поселок, который находится 14 км от московской кольцевой дороги по новорижскому шоссе. Этот район отличается замечательной экологией , а также инфраструктурой. Здесь есть магазин, аптека, детская игровая площадка, кафе, ресторан, спортивная площадка и даже гостевая парковка. В этом поселке в основном представлены коттеджи и таунхаусы. Площади домов очень разнообразные и варьируются от 300 до 800 метров квадратных. Разумеется. Все дома здесь выполнены из высококачественных материалов и по современным технологиям. Общая площадь поселка – 80 Га, а площади земельных участков варьируются от 20 до 77 соток. Общее количество земельных участков в поселке Павлово – 207. Здесь есть Интернет, телефонная связь, а также спутниковое телевидение. Решаясь купить дом в павлово, вы делаете очень разумные инвестиции. Таким образом вы можете подарить своей семье отдых в экологически чистой зоне в любое время года. Также вы можете сдавать такой дом в аренду, что, разумеется, принесет вам приличные деньги. Расположенный в лесной зоне и окружен озерами с чистой водой поселок является прекрасным местом для отдыха от каждодневной городской суеты и шума. Вам совсем не обязательно приезжать сюда только в отпуск или на каникулы. Благодаря доступности транспорта и небольшого расстояния от Москвы вы можете приезжать сюда каждые выходные. Также вы можете решиться вовсе переехать сюда с семьей. Что может быть лучше чем спокойная жизнь за городом? Говоря об инфраструктуре, то огромным преимуществом поселка такого типа можно отметить тот факт, что здесь для того чтобы посетить магазин или ресторан вам совсем не нужно преодолевать огромных расстояний. А главное – вам не нужно трать свое время в пробках. Все доступно, удобно и близко. Количество жилых домов в поселке Павлово равно примерно пяти сотням. Но стоит отметить, что поселок постоянно растет и развивается. Делая выводы из вышесказанного, можно смело сказать, что покупая недвижимость в поселке Павлово – это перспективная и грамотная инвестиция ваших финансов. Этот городок является отличным сочетанием чистоты , нетронутости цивилизацией окружающей природы с хорошим развитием сервиса и удобными путями сообщения с Москвой. Недвижимость в таком поселке – это полноценный и здоровый отдых в кругу друзей и семьи, а также позитивные впечатления от окружающей вас природы. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





