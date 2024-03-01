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приложения на андроид

Сегодня, 05:21

В наше время поминутно развивающихся цифровых технологий удивительно слышать от человека, что ему скучно. Это даже как-то оскорбительно для того количества устройств, которое нас окружает. Даже старый телефон-звонилка имел возможность хоть как-то развлечь своего хозяина: там были Java-приложения, и достаточно неплохие. Всегда в свободную минуту можно было поиграть в гоночки или сыграть партию на бильярде.Чего стоит кровавая игрушка про трех счастливых друзей! Все подростки были без ума от нее, куда там злым птицам! Хотя птицы берут своей массовостью. Ну и курсы секретаря и делопроизводства поможет вам самому делать игры. Сегодня практически каждый человек вооружен смартфоном или планшетом, большинство из которых работают на ОС Андроид. Эти устройства дают нам возможность оставаться онлайн в любой точке города и вне его, редактировать таблицы и текстовые файлы, читать литературу, составлять распорядок завтрашнего дня и список обязательных дел, покупок. Все это можно синхронизировать с домашним и рабочим компьютерами, ничего не забывать и все везде успевать. Некоторые даже такси вызывают с помощью специального приложения, а не с помощью телефонного звонка. Программа вызова такси, кулинарные книги, читалки, всевозможные плееры – это далеко не полный перечень программ, которые можно скачать для комфортной работы гаджета. А для развлечений можноприложения на андроид скачать бесплатно складчина, завести виртуального питомца, который будет повторять вашу речь, или ассистента, управляемого голосом, а тот уже действительно может заменить настоящего секретаря. Некоторые умельцы перепрошивают свои андроид-устройства, подбирая специальные прошивки, которые позволяют пользователю удалять ненужные приложения из памяти телефона, вместо них устанавливать свои собственные. Другие пользователи устанавливают на свои более новые и мощные андроиды эмуляторы игровых приставок, специальные паки кодеков, чтобы полноценно играть в игры, не задумываясь о качестве видео или каких-либо торможениях системы. Есть официальный магазин подобных устройств на ОС Андроид - GooglePlay, это приложение установлено изначально в каждом устройстве. Здесь собраны тысячи бесплатных и платных приложений на разные тематики, под разные версии операционной системы. Здесь есть квесты, календари, диспетчеры файлов, заставки на телефон, обучающие приложения-курсы по кулинарии, иностранным языкам, пилатесу и йоге.

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