Химическое шоу – интересный вариант для празднования дня рождения дома, в школе или в детском саду. Химические опыты включают опасный жидкий азот, завораживающий сухой лед, невидимые открытки, научные фокусы, сумасшедшие лизуны, горячий лед, пенные вулканы. Если желаете удивить малыша, не хотите приглашать традиционных , программа Занимательная наука порадует и удивит.



Проводят программу волшебник, ведьмочка, веселый профессор, маг или Гори Поттер. Следует отметить, что опыты абсолютно безопасны. Подобные детские шоу – безумно интересный и новый способ проведения праздника. Интересно научное шоу взрослым и детям, они с удовольствием участвуют в химическом празднике, который включает эффектные, яркие эксперименты, виртуальная реальность день рождения их проводит аниматор-химик.

Как заказать детское научное шоу?

Заказать химическое шоу можно на день рождения в санкт петербурге, на детский праздник в детский сад или в школу. Повод для этого самый разный: поощрение за отличное поведение или хорошую учебу, день рождения, выпускной, новый год. Химическое шоу – это путешествие в мир науки. В него включены самые зрелищные и безопасные эксперименты. Теперь вы знаете, где отметить вр кострома.



При заказе химического шоу, ребенок принимает в нем непосредственное участие – от насыпания сухого льда до вручения гостям праздника полимерных червяков. Такое шоу большого пространства не требует, как и предварительной подготовки. Если появились вопросы по организации химического шоу, получите бесплатную консультацию, связавшись с администратором. Мы с удовольствием докажем, что химическое шоу – это очень интересно, показав яркие, интереснейшие эксперименты. Если вы все еще не знаете, где отметить день рождения , то смело обращайтесь в нашу компанию!

Какие опыты включены в шоу?

Воспламенение мыльной пены, поджигание денег, приготовление сталагмита, создание цветного пламени – в шоу входят такие зрелищные опыты. Изюминкой программы является создание умного пластилина, который будет приготовлен самостоятельно, его в качестве подарка забрать с собой. Привычные и простые вещи получают неожиданные возможности, ведут себя непредсказуемо. Дипломированные профессора в делают сложное из простого и наоборот. Все слышали про углекислый газ, видели сухой лед, но никто не мог представить, какие неординарные, эффектные эксперименты с ними можно поставить. Путем кропотливой работы, бессонных ночей, долгих научных изысканий, лаборатории получили власть над материей. Наши опыты нарушат представление о химии и физике. Наша задача – делать шой и прививать детям тягу к наукам.