заказ на мебель Мебель в ванную отличается тем, что она устойчива к высокой влажности и температурным перепадам. Ее производят из пластика, стекла, металла, массива и ДСП, имеющих специальную обработку, которая делает эти материалы устойчивыми к износу. Как правило, набор мебели для ванной состоит из раковины, тумбы, пенала, зеркала, ванной и шкафа. В продаже есть экономичные и элитные комплекты мебели, выполненные в едином стилистическом решении. Однако существует и заказ на мебель которую заказывают в двух случаях - когда ванная очень маленькая и ни одно типовое решение туда просто не влезет и когда наоборот - ванная комната большая, средств на покупку много и хочется чего то невероятного и эксклюзивного. Шкафы и каменная мойка в ванную комнату обычно имеют небольшие габариты, однако они достаточно вместительны. Большинство шкафов оборудуются зеркалом, которое не боится влаги. Тыльная сторона покрыта серебряным или алюминиевым составом. Конечно, лучше первый вариант, но он дороже. Чтобы понять, каким составом покрыто зеркала, нужно определить цвет. Серебряное покрытие либо зеленоватое, либо синеватое. Пенал выступает высоким, узким шкафом с одной-двумя дверцами. Благодаря такой конструкции пеналы используют даже в миниатюрных комнатах, чтобы аккуратно разместить все необходимые банные принадлежности. Тумбы производят из пластика или стекла, реже из дерева и металла. Пластик самый дешевый и очень практичный. Металл, обычно это нержавейка, обладает великолепными характеристиками, но стоит дороже пластика. Стекло красиво, но его нужно натирать, чтобы оно оставалось блестящим. Раковину можно уставить как отельный элемент либо со столешницей. Наиболее часто столешницы производят из гранита либо мрамора. раковины для ванны из искусственного камня прочный, долговечный и имеет благородный вид. Фактура гранита неповторимая, структура этого материала не меняется под воздействием температурных перепадов. Мраморные столешницы отличаются самыми многообразными расцветками и формами. Мрамор гигиеничен, красив и практичен. Кроме того, столешницы также производят из кварцевого агломерата (искусственный материал). Это долговечный и прочный материал, обладающий низким водопоглощением. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





