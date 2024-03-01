Как у любых сплит систем, у канальных кондиционеров внешний блок, как правило, устанавливается на улице, а вот внутренний монтируется в подсобке или в подвесном потолке. Интерьер помещения, благодаря этому, остается прежним, а присутствие кондиционера выдают вентиляционные каналы. Канальные кондиционеры способны распределять охлажденный воздух по помещениям, подавать воздух непосредственно с улицы. Подобные кондиционеры используются очень широко – в жилых и торговых помещениях, в выставочных залах, больницах, ресторанах, офисах. Блоки объединены трассой хладагента, она состоит из изолированных медных трубок, скрученных армированной лентой. Наливная помпа дренаж поднимает вверх, на внешний блок подается питание, от него – на внутренний. Кстати кондиционеры калининград и с успехом использовать его в системах вентиляции - можно на нашем сайте компании .

Какие бывают канальные кондиционеры?

Такие кондиционеры бывают высоконапорными, средненапорными и низконапорными. Для высоконапорных систем применяется жесткая система вентиляции с применением воздуховодов 160-200мм. Отверстия закрываются прямоугольным или круглым диффузором. Монтаж подобных кондиционеров – ответственный и сложный процесс, который осуществляют профессионалы. Часто применяется система охлаждения, подающая воздух с улицы, что актуально для больших площадей. Канальные сплит системы решают эту задачу наиболее эффективно. Канальные кондиционеры являются уникальными устройствами, которые работают одновременно в качестве сплит системы и вентилятора помещений. тепловые насосы охлаждает и направляет воздух по вентиляционным каналам в различные помещения. Если вам так же требуется чистка кондиционеров в казани, то вы оказались по адресу! Кстати у нас есть и краснодар топ сплит систем.

Как устанавливают канальные кондиционеры?

Подобные кондиционеры от можно применять в помещениях любых размеров, но их установка требует наличия под потолком дополнительного пространства. Систему нельзя установить, если в помещении низкие потолки. Вентиляционный короб иногда пропускают вдоль стены, но его необходимо маскировать, что вызывает затруднения. Канальная сплит система чаще всего прячется за подвесным потолком. Диффузоры и решетки, которые видны из помещения, выполняют так, чтобы они вписывались в интерьер. Через такие отверстия охлажденный воздух попадает в помещения. Подобный кондиционер может воздух греть. Чтобы подавать воздух необходимой температуры, нужно помещение для внешнего блока. Требуется помещение также для отвода воздуха. Обходятся иногда без дополнительных помещений. Тогда на внешний блок устанавливают систему зимнего пуска, но это неэкономично https://новосадвс.рф/.