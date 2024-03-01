Стоматологическая клиника Люми-Дент на сайте Люмидент отзывы представляет в Киеве терапевтическое направление, изучающее заболевания и методики лечения. Стоматология занимается лечением кариеса, эрозии эмали, периодонтитов, повреждений зубов. В практической работе клиники применяются только материалы, прошедшие контроль качества, имеющие высокую прочность, не отличимые по характеристикам от естественных зубов. При лечении кариеса и осложнений используется арсенал средств, выполняется тщательная диагностика. Применяемое местное обезболивание обеспечивает комфортное лечение. Протезирование зубов, расположенных спереди, отличается повышенными требованиями к эстетичности. Есть несколько способов протезирования: с использованием коронок, протезов, в зависимости от показаний.

Как выполняется процедура?

Для передних зубов чаще выбирают виниры в качестве эстетичного материала, напоминающего естественные зубы. Подобное протезирование часто выполняется срочно, поскольку от этого зависит вид пациента. С данной задачей наиболее качественно справляются виниры. Кроме психологического комфорта, протезирование подобных зубов влияет на обработку пищи. Это заставляет уделять особое внимание качеству протезов. Клиника предоставляет услугу протезирования, включая полное. Здесь применяются лучшие материалы и новейшие технологии. По сложности имплантации передних не уступает установке на остальной зубной ряд, поскольку они всегда на виду, их видит собеседник. К такой операции особое отношение и повышенные требования. От правильной имплантации зависит, кроме здоровья, психологический комфорт и уверенность в себе.

В чем заключается ортодонтическое лечение?

В клинике применяются современные технологии, с помощью которых имплантация производится на высоком уровне, что восстанавливает естественный вид зубного ряда. Его исправлением занимается ортодонтия. Для этого применяют брекеты, которые исправляют прикус. При неправильном положении гигиеническая обработка нарушается, усиливается налет, а это приводит к кариесу. Появляется кровоточивость, гноетечение, сопровождающееся неприятным запахом. Результатом становится потеря зубов. Цена брекетов несовместима с последующим лечением недугов, вызванных неверным прикусом. Ортодонтическое лечение предотвратит заболевания, подготовит к имплантации. Ортодонтические устройства бывают съемные и несъемные.