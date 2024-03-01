От бесперебойной работы кондиционера зависит самочувствие работающих или проживающих в помещении, обстановка в доме. Лучше всего установку бытовых кондиционеров поручить профессионалам. Если Вы желаете купить кондиционер у нас, то мы решим проблему его монтажа. Кондиционер будет установлен качественно, быстро и дешево, а установка кондиционеров недорого не будет дорогим. При монтаже кондиционеров необходимо знать принцип действия и устройство, умело соблюдать условия комплектации и монтажа, используя необходимые материалы. Мы ежедневно реализуем и устанавливаем кондиционеры в офисах и квартирах, осуществляем нестандартный и стандартный монтаж кондиционеров безопасно, оперативно и дешево. При сдаче в эксплуатацию проводим обязательные испытания. Место расположения наружного блока решается индивидуально и оговаривается с заказчиком. При установке кондиционера от внешней стены выдерживается расстояние 10см. Силовые кабели и наружные коммуникации маскируются пластиковым декоративным коробом. Наружные коммуникации крепятся, но коробом не закрываются. Конденсат с помощью отводной трубки выводится наружу. Гарантия на монтаж и товар 3 года - купить кондиционер казань недорого можно и важно решить с качеством монтажа, долгой службой и надежностью. Основными узлами являются испаритель, компрессор, конденсатор, вентиляторы, которые образуют холодный и теплый контуры. На наружном блоке кондиционера располагается компрессор, в котором происходит сжатие фреона, который под большим давлением и высокой температуре по медным трубкам направляется в конденсатор, который является радиатором во внешнем блоке. Вентиль терморегулирующий понижает давление и охлаждает жидкость. Смесь попадает в радиатор, где происходит испарение под действием вентилируемого воздуха. Охлажденный фреон вновь поступает в компрессор.