Вертикальный водонагреватель служит немаловажным инструментом при создании в доме комфортных условий. Ведь создавая в доме уют, человек отдает немаловажную роль системе водопровода горячей и холодной воды и бойлер электрический порой гораздо выгоднее иных вариантов.

Есть несколько способов для получения горячей воды:

- от газового водонагревателя (нужен доступный газопровод); - от центрального водопровода; - от электрических водонагревателей. Они делятся на накопительные и проточные. На данный момент электрические водонагреватели являются самым доступным источником теплой воды. Однако потому как проточные водонагреватели обладают большим расходом электроэнергии и для них необходима прокладка отдельного кабеля высокоамперной проводки, наибольшее распространение получили накопительные обогреватели. Выпускаются они в различных формах – овальная, круглая и прямоугольная. По присутствию избыточного давления электрические накопительные нагреватели делятся на безнапорные и напорные, а по способу установки - на вертикальные, горизонтальные и напольные. Напольные колонки vilterm обладают большим объемом и от того стоимость горизонтальных немного выше (по сравнению с вертикальным водонагревателем), а безнапорные водонагреватели использовать можно лишь вместе со специальным смесителем, который перекрывает на входе в водонагреватель воду и работает лишь на одну водоразборную точку. Наибольшее распространение получил вертикальный электрический водонагреватель, по иному бойлер. При выборе вертикального водонагревателя необходимо в первую очередь определиться с объемом. В том случае, если необходим бойлер для умывания и мытья посуды, то достаточно будет бойлера объемом в 30 литров, а вот для принятия душа 25-30 литров (ванны - 80 -100 и более литров).

Среди основных преимуществ накопительного вертикального водонагревателя можно перечислить следующее:

- возможность подключить несколько водозаборных точек. А главное при этом их можно использовать одновременно. - такой водонагреватель потребляет небольшое количество электроэнергии; - может работать даже при минимальном напоре воды, начиная от 0,5 атмосфер; - нет необходимости в прокладке высокоамперной проводки (если мощность не достигает 2,5 кВт.); - можно легко регулировать нагрев воды; - на установку специального разрешения не требуется; - обладает высокой надежностью и прост в эксплуатации.