Суда на воздушной подушке являются аппаратами, которые выполняют разнообразные функции. И если вы хотите амфибия катер на воздушной подушке то надо знать, что применяют их в качестве транспортных средств для научной и исследовательской деятельности, спасательных операций, активного отдыха, перевозки пассажиров, транспортировки грузов. К их преимуществам относятся: возможность передвигаться по воде, льду, по прибрежной линии, порожистым рекам, заснеженным полям, болотам. Такая техника разгоняется до 80 км/час. Многие модели имеют теплоизолированные и звукоизолированные салоны. Несмотря на их универсальность, ТС на воздушной подушке очень разные. Для конкретной задачи выбираются специальные модели. Так, судно Арго перевозит 10 пассажиров и применяется в экскурсионных турах и для проведения активного отдыха. Специальный катер Пума имеет реанимационный блок и используется для спасательных и санитарных работ. Ну и свп кристи у нас есть.

Как выбрать судно?

Собираясь приобрести катер на воздушной подушке, следует учитывать, что стоимость его зависит от грузоподъемности, размеров и др. Если необходимо именно такое многофункциональное удобное судно, его можно приобрести у нас. Наши суда на воздушной подушке высочайшего качества! Мы предлагаем купить высококачественные лодки. Только в нашей компании можно найти необходимое судно, стоимость которого порадует своей доступностью. Правильно выбрать катер для конкретных целей сложно. Сегодня все много знают об автомобилях. Есть множество форумов, журналов, передач, но многие понятия не имеют о различных моделях катеров на воздушной подушке. Это несмотря на то, что в мире достаточно производителей данной продукции, которые предлагают на продажу свою продукцию. Сначала определите, какой груз, на какое расстояние, по какой поверхности будет перевозиться груз. Все это влияет на требования к экономичности, грузоподъемности, бакам катеров на воздушной подушке. Так же у нас есть и пиролизные установки.

Как правильно рассчитать грузоподъемность?

При переходах на дальние расстояния большое значение имеет грузоподъемность. Перегруженная лодка больше давит на поверхность, ограждение трется по льду или замывается водой. При этом, растет расход топлива и изнашивается ткань гибкого ограждения. При расчете грузоподъемности следует учитывать вес снаряжения, топлива, дополнительных опций. Судно толкается от воздуха, скорость встречного ветра вычитается из скорости судна. При лобовом ветре 20км/час скорость судна снизится на 40% при одинаковой мощности. Для эффективного передвижения на воде важно нагрузку распределить правильно. Учитывайте вес топлива и пассажиров рассаживайте равномерно. Судно от , которое загружено правильно, на одном количестве топлива пройдет расстояние на четверть большее. Для судна на воздушной подушке самая благоприятная поверхность – это лед, по которому максимально легко движется подушка.