Междугороднее такси – это автомобили заграничного производства с доступным и низким прайсом, проверенными водителями. Получив большой опыт сотрудничества, компания заручилась доверием клиентов, сделав сервис качественным и эффективным. В дальнюю поездку – всегда с комфортом и вовремя. Междугороднее такси приспособлено лучше всего к дальним поездкам. Постоянно ведется работа над уровнем предоставляемых услуг. При этом, акценты расставлены на следующих качествах: круглосуточная работа диспетчеров, во время поездки полный сервис, только иностранные авто в поездке, некурящие водители с большим опытом. При заказе такси мы гарантируем эффективный сервис и высокое качество обслуживания по низкому прайсу. И такси межгород готовы к поездке круглосуточно в любом направлении. Для этого необходимо заполнить форму заказа, указав необходимые данные. Получив информацию о заказе, диспетчер свяжется с Вами, информировав об автомобиле, конечной стоимости поездки и водителе. Если берете в поездку ребенка – укажите об этом в заявке. В такси будет детское кресло в соответствии с возрастом ребенка. Услуга абсолютно бесплатная. Животных также можно перевозить бесплатно. Одно условие - должно быть согласование с диспетчером и необходимые пометки в заказе. Когда появляется новый водитель, тщательно изучается его биография. Это минимум пятилетний стаж вождения. У кандидата должны присутствовать коммуникабельность и вежливость. Работают у нас исключительно русскоговорящие граждане РФ. Поездка с нами будет комфортной. Мы не осуществляем перевозку пьяных или наркоманов, пассажиров в грязной одежде .Чистка салона производится за счет клиента. Обученные правилам этикета водители, зонт, планшет, кожаный салон в каждом автомобиле сделают поездку комфортной и удобной. Предлагаем Вам для междугородных перевозок воспользоваться фиксированным тарифом, когда изначально рассчитывается полная стоимость поездки и корректировке не подлежит и такси межгород сегодня популярно. Скрытых комиссий нет. Предоплата составляет 100%. Сейчас такси межгород – это не роскошь, а насущная необходимость , рациональное распределение времени и часть комфорта. Несмотря на качественное обслуживание, цены такси межгород ниже, чем в обычном такси. Компания ведет открытую ценовую политику и не повышает стоимость услуг. Такси межгород работает исключительно для клиентов. Оплата производится наличным ил безналичным расчетом.