Силовой кабель ВВГнг-FRLS используют для передачи электроэнергии, а также в стационарных электроустановках, кабель огнестойкий. Традиционно ТОЛ-П-16М-2,7кН ОМ3 называют именно огнестойкий, который сохраняет работоспособность и характеристики при воздействии пламени 3 часа. Измеряется огнестойкость пределом по времени, напряжением под влиянием пламени, температуре пламени, условиями монтажа. «FR» означает, что кабель не горит в открытом пламени, сохраняет характеристики 180 минут, не поддерживая горения. Изоляция не выделяет вредные вещества и дым. Огнестойким барьером является слюдосодержащая лента, которая противостоит огню и высокой температуре. ОПН-ДПТ-06-024А04-9,0 используется также на атомных станциях, в жилых домах. Его прокладывают на пожаро и взрывоопасных объектах. Благодаря изоляционным свойствам, кабель обеспечивает безопасность при скоплении людей.

Где применяется кабель?

Кабель используется при прокладке в линиях систем безопасности, а также других систем, функционирующих при пожаре, предназначен для распределения электроэнергии в электроустановках в качестве огнестойкого. Кроме этого, кабель имеет уменьшенной пожароопасность, дымовыделение. Состоит из медной токоведущей жилы, изоляции из слюдосодержащих лент, ПВХ с малой пожароопасностью, оболочки с небольшим газовыделением. Используется одиночно или в группе стационарных сетей питания противопожарной защиты, реанимационного оборудования медучреждений, освещения путей эвакуации, дымоудаления, других электроприемников, сохраняющих работоспособность при пожаре. Для общепромышленного использования кабель задействован на АЭС, применяется для кабельных систем и внутренней прокладки, включая взрывоопасные зоны. Так же у нас есть в наличии и кабель кабель ввгнг ls гост цена.

Сколько стоит кабель?

Кабель эксплуатируется в специальных, электрораспределительных сетях внутри жилых и промышленных помещений. Его сфера применения очень широка. Это АЭС и химические заводы, коттеджи и квартиры. Основное отличие кабеля – наличие оболочки, которая не поддерживает горение, при разрушении не производит задымления. В остальном простой кабель без ограничений в эксплуатации. Нельзя не вспомнить о цене кабеля, которая выше стоимости стандартного кабеля с одинаковыми характеристиками. Это оправдано поскольку множество пожаров происходит из-за возгорания кабелей и изоляционных оболочек. Все применяемые огнестойкие кабели на территории РФ, независимо от производителя, технических характеристик, сечения должны отвечать требованиям ГОСТ.