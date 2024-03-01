Поскольку довольно сложны в изготовлении импульсные блоки питания, то начинающим паяльщикам не следует пробовать изготовить их самостоятельно, а лучше заказать готовый блок. По этой причине в предлагаемом материале нет принципиальных схем, а на печатных платах номиналы не представлены. И производство дросселей тоже поставлено на поток. Со схемотехникой опытный паяльщик разберется, исходя из схем, которые выложены на сайте, и поймет назначение каждого номинала, сколько витков мотать и какие сердечники используются. Для импульсного блока питания печатная плата мощностью 600Вт имеет размеры 136х84. Блок не стабилизирован, применены диоды Шотки, выходное напряжение не выше 60В, снабжен защитой от перегрузки. Сетевой блок с ускорителем закрытия транзисторов не стабилизирован, имеет мощность 1000Вт и обладает размерами 160х120мм с четырьмя выходными однополярными напряжениями. Они объединяются в два источника питания усилителя, имеющего двухуровневое питание. Какие предлагаются печатные платы? Печатная плата для стабилизированного импульсного блока питания 1200-1500Вт, размером 269х130. Это, по сути, усовершенствованный вариант платы, который отличается дросселем групповой стабилизации. Он дает возможность контролировать величину силовых напряжений. Имеет защиту от перегрузки и управление вентилятором. Выходные напряжения включает один слаботочный источник и два двуполярных силовых. Импульсный сетевой стабилизированный блок питания 1500-1800Вт выполняется на плате 272х100мм. Он рассчитан на силовой трансформатор на кольцах К45, который расположен горизонтально. Имеет один слаботочный двуполярный источник питания для предварительных каскадов, источник для усилителя с двухуровневым питанием, два двуполярным источника, объединяемые в один. Какие характеристики имеет автомобильный блок питания? Автомобильный импульсный блок питания до 1800Вт применяется для питания большой мощности автомобильной аппаратуры: кондиционеров и мощных автомобильных усилителей, имеет размер 188х123мм. Применяемые диоды Шотки с перемычками при напряжении 14В и выходном токе 120А. Этот блок питания выдает двуполярное напряжение. Силовой трансформатор на кольцах К45, дроссель силового напряжения. Встроена защита от перегрузки. На двух платах 275х99мм выполнен блок питания 2000Вт. Платы расположены одна над другой, имеется защита от перегрузки. Для двух двуполярных напряжений имеются в файле варианты второго этажа. Горизонтально расположен силовой трансформатор и выполнен на кольцах К45.