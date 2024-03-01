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Назначение взрывозащищенных светильников

Сегодня, 10:04

https://tehsvetprom.ru/product-category/взрывозащищенная-светотехника/vz-sdm/

Освещение на любом предприятии играет важную роль. Оно позволяет организовать безопасные условия для труда. Но с учетом специфики производства нужно подбирать подходящее по техническим характеристикам освещение. Для производственных цехов, где хранятся взрывоопасные, химические вещества, подбирается специальное оснащение. Речь идет о взрывозащищенных светильниках на основе светодиодов. Среди особенностей этой категории светотехники стоит отметить:

  • высокий уровень влагозащиты;
  • высокая степень пылезащиты;
  • организация равномерного и яркого освещения;
  • устойчивость к негативному воздействию внешних факторов;
  • экономичное потребление энергоресурсов.

Взрывозащищенные Led светильники, которые доступны для заказа по ссылке https://tehsvetprom.ru/product-category/взрывозащищенная-светотехника/vz-sdm/, обеспечивают равномерное и яркое освещение производственных площадок, вспомогательных помещений. Даже при эксплуатации в экстремальных условиях они выдерживают воздействие со стороны внешних факторов, сохраняя высокую работоспособность. Так как источник света располагается в полностью герметичном корпусе, то исключает риск взрывов или внезапного возгорания. Посредством установки такого освещения повышается общий уровень безопасности на объекте.

Чтобы оценить все перечисленные выше преимущества, рекомендуется правильно провести светотехнические расчеты. На их основании производится выбор подходящей по всем техническим характеристикам светотехники. Обратиться за помощью и консультацией можно к сотрудникам компании «Техсветпром». Она специализируется на поставках новейшего оборудования на основании светодиодов. В отдельной категории представлены взрывозащищенные светильники. Доставка оборудования возможна в любой регион страны. На поставляемую технику предоставляется официальная гарантия на пять лет.

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