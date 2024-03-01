интернет магазин запасных частей к бытовой технике под заказ Запуск интернет-магазина имеет многие преимущества над обычным магазином : не нужно платить за аренду, и вы можете заполучить миллионы клиентов, не выходя из собственного дома. Чтобы иметь шанс на успех , однако, нужно хорошенько постараться и сосредоточить все свои мысли на запуск интернет-магазина , как и в случаи любого другого бизнеса. Первое, что вам необходимо – это веб-сайт максимально удобный для пользователей, и хороший маркетинговый план. Вы ведь понимаете, что интернет магазин запасных частей к бытовой технике под заказ и онлайн магазин по продаже запасных частей должны быть совершенно разными и их нельзя делать под копирку? Отлично, если понимаете, и давайте разберемся, все-таки, что же делать дальше. Решите, что вы хотите продавать. Если вы хотите открыть интернет-магазин, у вас, вероятно, уже есть гениальная идея о продукте для продажи. Имейте в виду, что некоторые вещи могут очень хорошо продаваться в Интернете, в то время как другие элементы может быть гораздо сложнее продать. В любом случае, вы должны страстно верить в ценность вашего продукта, в противном случае, вам будет очень сложно внушить это клиенту. Решите несколько вопросов: 1) Где вы будете заказывать продукцию? Или вы ее будете производить? 2) Как вы будете стимулировать продажи вашего продукта? – реклама в Интернете, возможно печатная реклама и т.д. 3) Как будет происходить оплата? 4) Как вы будете доставлять свой продукт клиенту? Все эти вопросы вы должны записать в свой персональный бизнес-план. Он не, обязательно, должен быть выполнен в виде официального документа. Он может быть просто тетрадкой с вашими записями. Но, вся информация должна быть в одном месте. Это поможет вам организовать дальнейшее развитие вашего продукта. Не бойтесь рискнуть, так вам никогда не полакомится шампанским. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





