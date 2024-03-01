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факторинговые компании

Сегодня, 05:20

Особенное значение в наш потребительский век приобретает освоение новых рынков сбыта и увеличение оборотного капитала. Не нужно быть экономистом, что бы понять важность наличия денежных средств для производства и обеспечение гарантий, исключающих риски неплатежей на волне глобального роста рынков сбыта. Отсрочки платежей при расчете покупателей с продавцами, стали нормой в наше время и являют собой конкурентное преимущество по практически всем видам сделок. Еще в прошлом веке финансовые группы и банки стали третьим лицом в сделках между продавцом и покупателем. Данная операция получила название факторинговые компании. При факторинговых операциях фактор (банк или финансовая группа) выступают в виде кредитора для поставщика и оплачивают платежные требования под предоставление платежных документов, как правило, в размере 60-90% от суммы сделки, окончательный расчет производится с поставщиком после получения всех оплат от покупателя по сделке. Для покупателя в данном случае представляет интерес отсрочка платежей по сделке, как правило, до 180 дней. Фактор после всех расчетов по сделке получает свои комиссионные. Все три стороны по сделке имеют свои интерес. В настоящее время факториг получил новое развитие в следствие глобализации международной рыночной экономике и ее тотальном росте. В настоящее время имеет место рост как внутренних (внутрироссийских), так и международных факторинговых компаний, обеспечивающих экспортно-импортные сделки, когда покупатель и продавец являются резидентами различных государств. Вообще, факторинг бывает с регрессом и без, что зависит от возможности переуступки долга, в противном случае фактор имеет риски по неплатежам и может нести убытки. К лидерам по факторинговые компании можно отнести Промсвязьбанк, Факторинговую компанию Лайф, Петрокоммерц банк. Таким образом при факторинге банки не только несут кредитную нагрузку, но и выступают гарантом безопасности сделок. Факторинг от в данном случае намного выгодней простого кредитования и достаточно востребован в настоящее время.

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