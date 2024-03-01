роды в аргентине с получением Неужели? Это правда или я сплю? Вы смотрите на заветные две полосочки и не можете прийти в себя от охватившей вас гаммы чувств. Здесь и огромная радость, и волнение, и тревога. Вы уже знаете, что станете самой лучшей на свете мамой c а Ваш муж непременно по выходным будет гулять в парке с малышом, спокойно спящим в самой уютной в мире коляске, а, когда тот подрастет, то научит его играть в баскетбол. И Ваш первенец станет самым заботливым на свете старшим братом, и обязательно будет играть с ним. Вы ходите по улице и улыбаетесь сами себе и всему миру, и такое умиротворение на душе. Даже птицы поют по-другому, нежнее, радостнее. Когда проходит головокружение от радостного известия, начинается вписывание в реальность c . Даже если у Вас уже есть дети, все равно вопросов миллион. Как выбрать врача для наблюдения? Какие делать анализы и исследования, а от каких воздержаться? Какую клинику выбрать для встречи со своим долгожданным сокровищем? Эти вопросы буквально роятся в голове у будущих родителей, собирается море информации, “допрашиваются с пристрастием” все подруги и знакомые, а мужу приходится покупать себе новый ноутбук, так как доступ к компьютеру ему закрывается, потому что Вы постоянно что-то читаете, анализируете и сравниваете. Время идет, вы стали на учет к хорошему врачу, которому доверяете, и который готов в любое время развеять Ваши страхи и волнения, периодически сталкиваетесь с отзвуками “совковой” медицины, и выбираете место встречи. Как, как можно все предусмотреть, перестраховаться? Муж тоже стал задумываться над этим вопросом. Ведь хочется же для жены звезду с неба достать, а сейчас - самое время, чтобы это сделать. И вот по телевизору сообщают о том, что у кинозвезды родился долгожданный ребеночек. Все прошло замечательно, рожать звезда летала в Америку. Летала, роды в аргентине с получением - что здесь такого необычного? А муж вдруг поворачивается к Вам и говорит: - А ты так на это смотришь? - На что? - На роды в Америке. - Я - и рожать в Америке? Я же не дива тебе, да и зачем это надо? - А помнишь, как мы смотрели какую-то программу и там рассказывали о здравоохранении в Америке? И как мы с тобой на Грин-кард документы подавали? Хотели поехать, открыть для себя новые возможности? Да, неужели такое было? Вы уже и забыли, радуетесь тому, что есть, и ничего кардинально в жизни менять не собираетесь. - А давай серьезно на этот счет подумаем, - предложил муж. - Понимаю, что вопрос во многом денежный, но это - мои проблемы. Мне хочется, чтобы у тебя было все самое лучшее, да и у нашего малыша будет американское гражданство. Никто же не знает, как оно в жизни сложится, может когда-нибудь именно этот факт и поможет ему в жизни. На следующий день вы уже хором атакуете интернет, чтобы понять - что такое роды в Америке от. Информации оказывается очень много, так как выяснилось, что это сейчас еще и популярно. Многие компании специализируются на организации таких поездок, хотя некоторые пары решают этот вопрос самостоятельно. Но для этого надо и Америку лучше знать, и местные законы и порядки, и языком владеть, и еще много всего. В Америке роды проходят либо в госпиталях, либо в родильных центрах. В некоторых штатах легализованы и домашние роды. Если женщина решилась на домашние роды, то она наблюдается у своей акушерки до родов, выполняет ее предписания, а в нужное время акушерка сама или с помощницей приезжают к роженице домой и помогают, а в непредвиденных случаях вызывают скорую и решают все вопросы. В родильных центрах все больше направлено на максимальное невмешательство в процесс родов, роженице там предлагается множество методик естественного обезболивания. Она может делать все, что ей удобно в данный момент: лежать, сидеть, кататься на фитболе, делать йоговскую асану или делать ароматизированный массаж. В родзале может присутствовать муж, и не только он, но и кто-то из друзей или родственников. Залы оборудованы специальными стенками, мячиками, стульчиками, джакузи, а в самом центре даже игровые комнаты, где могут играться старшие дети. При необходимости подключаются врачи из госпиталя. Через несколько часов после родов, немного отдохнув, счастливые родители покидают центр и едут домой. А если женщина имеет какие-то показания или просто хочет находиться под неусыпным контролем медиков, то ей лучше обратиться в госпиталь. Это, конечно, очень недешево, но, обычно, большая часть этой суммы покрывается страховкой. В госпитале беременную знакомят со всеми акушерками, поэтому, когда она приедет рожать, она обязательно увидит знакомое лицо. Врач контролирует процесс, в случае необходимости применяют медикаментозные способы обезболивания, стимуляцию, а то и кесарево сечение. Естественные роды по стоимости выходят в полтора раза дешевле хирургического вмешательства, эпидуральная анестезия тоже стоит недешево. После рождения малыша мама еще двое суток находится под наблюдением медиков. Если женщина решает рожать в Америке, то ей лучше прилететь за 2 - 2,5 месяца до предстоящего события. С собой обязательно иметь всю необходимую медицинскую документацию, результатах анализов. Лучше, если все это будет переведено на английский язык. Если будущие родители обратились в специализированную фирму, то все хлопоты по общению с персоналом клиники, выбору места жительства, оформлению необходимых документов, определению старших детей в школу и т.д., ложатся на плечи сотрудников фирмы. В ином случае все вопросы родители решают самостоятельно. Чаще всего проект “роды в Америке” занимает около 5 месяцев и обходится в сумму от 30 тыс. долларов до сколько душе будет угодно. И это время тоже не обязательно безвылазно сидеть в съемной квартире. Если нет каких-то противопоказаний, то это время можно заполнить чем-то интересным и познавательным. Самое главное, ради чего женщины едут рожать туда, это желание высококлассного медицинского обслуживания и возможность получения американского гражданства для новорожденного. В общем, информации у Вас с мужем достаточно. Местные условия по родовспоможению Вам уже знакомы, а тут такая интересная возможность. А и правда, почему бы и нет? скачать dle 11.0фильмы бесплатно





