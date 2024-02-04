натяжной потолок на кухне В настоящее время абсолютно все знают о натяжных потолках. Если вы планируете купить качественные натяжной потолок на кухне но в чем-либо сомневаетесь, то, без сомнения, вам поможет настоящая статья. Мы будем говорить о факторах такой репутации. Важнейшие причины, почему следует выбрать потолок натяжного типа: - Превосходные термо- и шумозащитные параметры, что в наибольшей степени актуально в больших домах. - Натяжные потолки подойдут для нового дома. - Потолки натяжного типа делают обязательно из экологически чистых и гипоаллергенных компонентов. - Простота и скорость монтажа - на все потребуется только 3-4 часа. Нет надобности подготовительного сглаживания плоскости. - Натяжные потолки очень нетребовательны в эксплуатации и заботе. Они не собирают статичное электричество и частицы пыли. Их нужно только лишь промывать смоченной тканью без употребления различных очищающих средств. - Потолки благодаря превосходным водоизоляционным характеристикам рекомендуется использовать в помещениях с высоким уровнем влажности: в ванной, на кухне. - Легко замаскирует коммуникации и электропроводку. - Безупречно замаскировываются разнообразные неровности и изъяны поверхности потолка. - Срок службы. Срок службы потолков, выполненных из поливинилхлоридной пленки может составлять несколько десятилетий. Гарантия может составить около пятнадцати лет. - Использование подобных потолков предоставляет обширный простор для фантазии и дизайнерской мысли. С его помощью возможно выполнить любой замысел: нет различных ограничений по форме, колоритной гамме, композиция всех компонентов может быть разнообразна. Можно произвести потолок с применением репродукций картин и фото, подсвечивающийся в темноте, зеркальный, разноуровневый. Эти явные плюсы натяжных потолков четко объясняют их высокую общераспространенность. Многие полагают, что современные натяжные потолки довольно дороги. Но можно примерно определить расходы на отделку классического потолочного покрытия: покраска, корректировка плоскости, вывоз гор мусора, перестановка предметов мебели. В результате будет сумма, полностью сравнимая с расходами на монтаж первоклассного потолка натяжного. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





