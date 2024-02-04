казначейский счет для чего В соответствии с Федеральным законом от 2013 с января 2015 загранпаспорта с электронным носителем, которые выдаются в РФ, содержат изображение узоров двух пальцев в качестве дополнительного биометрического параметра. При приеме заявления на оформление загранпаспорта с биометрическими параметрами, помимо фотографирования, будет проводиться сканирование узоров пальцев рук лиц, которым исполнилось 12 лет. При невозможности сканирования нужного пальца, сканируется мизинец, безымянный или средний палец. При выдаче паспорта делается процедура верификации личности. В связи с этим, выполняется еще одно сканирование одного из указательных пальцев и узора, который сохранен в выдаваемом загранпаспорте с дополнительными параметрами. Как оплачивается госпошлина? Оплата государственной пошлины с января 2005 регламентируется налоговым кодексом РФ. Платеж является государственной пошлиной или федеральным сбором и должен зачисляться на казначейский счет субъекта РФ, где подается заявление на загранпаспорт. Реквизиты для оплаты пошлины указаны на сайтах территориальных ФМС. Государственная пошлина за загранпаспорт нового поколения, выдаваемый на 10 лет, обойдется в 3500 рублей и 1500 рублей для несовершеннолетних. Госпошлина на загранпаспорт нового поколения на 5 лет будет стоить 2000, а для несовершеннолетних 1000. За выдачу загранпаспорта с жителей Калининградской области госпошлина не взимается. При отказе в выдаче загранпаспорта нового поколения при наличии обязательств, предусмотренных законом, госпошлина частично или полностью возвращается в соответствии с налоговым кодексом казначейский счет для чего. Как подается заявление на выдачу паспорта нового поколения? Заявление о выдаче загранпаспорта от граждан РФ, которые пребывают или проживают на территории РФ, принимается органами ФМС и подчиненными подразделениями. Выдача нового поколения паспорта без предъявления и изъятия предыдущего паспорта не допускается. Перечень оснований для отказа в загранпаспорте представлен ниже. Это нарушение требований к содержанию и форме заявления или сам его текст не поддается прочтению. Отсутствие нескольких или одного документа или документы не соответствуют необходимым требованиям. Истечение срока действия документа, который удостоверяет личность заявителя. Несоблюдение требования об обращении заявителя или его представителя, указанного в подаваемом заявлении. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





