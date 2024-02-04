Сморчок конический и настоящий растут в апреле-мае в смешанных лесах на перегнойных плодородных почвах, которая богата известью, на опушках, вдоль лесных дорог. На лесных вырубках и старых пожарищах. Сморчковая шапочка обильно растет, главным образом, в редколесье, опушках, на полянах, на супесчаной почве в липовых, лесах с примесью осины. Строчок считается условно съедобным и как и псилоцибиновые споры купить просто, так и сточки - просто. Строчок обыкновенный встречаться в сосновых лесах, на опушках, полянах, вблизи дорог, на пожарищах, вырубках на песчаной почве без дерницы одновременно со сморчками. Строчок гигантский встречается в березовых и других лесах с примесью березы на песчаной почве, которая богата гумусом одновременно со сморчками. И купить мухомор просто и они растут открыто, могут появляться на прогалинах. Строчки являются смертельно ядовитым грибом, который содержит очень сильный токсин – гиромитрин. Запах и вкус приятные. Встречается достаточно редко: на краях канав, обочинах дорог, на вырубках, на опушках с марта по май. Строчок очень часто путают со сморчком. Грибы эти отличаются формой шляпки. У сморчка шляпка яйцевидная, а строчок имеет неправильную округлую. Считается деликатесом в некоторых странах. Чаще всего его сушат не менее месяца, при этом токсин испаряется. Имеет лечебные свойства. Настойка из строчков посредством втирания в кожу снимает боли. А вот сморчок вкусен, питателен и безобиден. У нас он считается съедобным. Варят его 15мин., после чего воду сливают. Затем готовят по желанию. И строчки и сморчки варят 20мин. После этого воду сливают, а грибы обжаривают на животном жире. В конце в сковородку добавляются сливки или сметана. Настаивается блюдо пять минут, после чего его можно есть. Строчки и сморчки на вкус совсем разные. Строчки на вкус довольно посредственные грибы.: мякоть безвкусная и рыхлая. Сморчки – это совсем другое дело. Это настоящий деликатес. Сморчковая шапочка уже не такой вкусный гриб. При употреблении в пищу сморчков и строчков следует соблюдать осторожность. Даже те небольшие количества токсинов, что остаются после сушки и варки, клинической картины отравления не вызывают, но обладают канцерогенными свойствами. Некоторые люди могут обладать к гиромитрином повышенной чувствительностью, и небольшие концентрации яда для них опасны. Для сморчков также рекомендуется предварительная обработка в виде сушки и отваривания, несмотря на отсутствие каких-либо данных об их токсичности. После всего сказанного, можно сделать вывод, что и сморчок и строчок – условно-съедобные.