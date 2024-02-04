Каждая фирма, которая продает автомобили, позиционирует свою продукцию с точки зрения, что их автомобили являются лучше, при этом, забывая уточнить, являются ли эти положительные качества реальными, не известно. Потому в этой статье мы поговорим про то, почему стоит Купить авто из Японии Juke и распишем только те пукнты, которые сами оценили при тесте машины - кстати автоподбор поможет выбрать идеальный авто. Итак, цель нами выбрана, приступаем к перечислению причин покупки исходя из реальных результатов. 1) Данный автомобиль обладает стильным дизайном, который совмещает в себе лучшее от кроссоверов и скоросных автомобилей. Размер кузова и его посадка позволяют чувствовать себя защищенным. А мотор под капотом - получать удовольствие от скорости и проходимости. 2) Внутренний дизайн так же не оставит равнодушным человека, которому понравился внешний вид, поскольку выполнен в таком же формате. Для выполнения внутреннего дизайна были использованы только качественные материалы. 3) Используется полноприводная трансмиссия и многорычажная подвеска. Это поможет уверено почувствовать себя уверено как на горных склонах так и скоростных трассах. 4) Систему контроля можно изменять в широких пределах, при этом достаточно нажать только несколько сенсорных кнопок. Таким же способом можно изменить настройки кондиционера, реактивного усилия на руле и много другое. 5) Мотор Nissan Juke может выдавать мощность 190 лошадиных сил, при этом разгоняется до ста километров за восемь и четыре десятых секунды. 6) Данная машина полностью укомплектована защитными подушками. При краш-тесте эта машина получила максимальное количество балов. 7) Мультимедийная система выполне согласно последним достижениям технологии, включая в себя поддержку многих музыкальных форматов. Кроме того, управление музыкой можно осуществлять с помощью клавиш на руле. 8) Данная модель автомобиля имеет очень большой список комплектации, потому в зависимости от желания, каждый водитель сможет найти ту машину, про которую так давно мечтал. 9) Основной чертой данной марки является индивидуализация, что может сделать вашу машину не просто неповторимо, а единственной во все мире. Все приведенные пункты, мы опробовали на настоящей машине, а потому можем все цело объявлять их действительными, потому что они действительно произвели на нас впечатление. Под коим мы и оставались пока писали данную статью.