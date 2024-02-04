Ни у кого не вызывает сомнений, что на сегодняшний иметь под рукой хорошего адвоката - не просто желательно, но крайне важно. Мы живем в правовом обществе, но постоянно сталкиваемся с нарушением законов, и на фоне этого - с необходимостью отстоять наши права и получить должную защиту перед судом.



Адвокат - это опытный практикующий юрист, оказывающий юридические и консультационные услуги как обычным гражданам, так и юридическим лицам в ходе разного рода судебных разбирательств. Любой адвокат, практикующий в России, должен иметь высшее профильное образование, быть участником коллегии адвокатов и платить в эту организацию все необходимые денежные отчисления. Вы можете получить консультацию юриста не выходя из дома на нашем сайте найти такого специалиста, как хороший адвокат по уголовным делам москва.

Направления адвокатской деятельности

Условно всех практикующих адвокатов можно разделить по специализации на два типа: уголовных и гражданских.



Итак, адвокат по уголовным делам вам может понадобиться в том случае, если вы столкнулись с ограблением, убийством, причинением тяжелого вреда здоровью, или каким-то другим серьезным правонарушением, попадающим в область УК РФ. Уголовные адвокаты это как правило опытные специалисты, которые хорошо разбираются в практике подобных дел, знают российское уголовное законодательство, и подчас решают проблемы, от которых в прямом смысле зависит жизнь человека. И консультация юриста москва востребованы.



Адвокаты по гражданским делам - это специалисты, работающие в достаточно широком правовом поле. Можно встретить юристов, специализирующихся только на семейном или трудовом кодексе, кто-то охватывает все эти области, плюс гражданский кодекс, но это бывает не часто. Хороший специалист как правило выбирает определенную нишу и совершенствуется в ней.

История профессии

Профессию адвоката по праву можно назвать одной из самых древнейших, но долгое время она была не оформлена, и не имела явных требований и критериев, но сегодня известные адвокаты работают каждый в своей специализации. История адвокатуры тесно связана с историей появления права как такового, и тут конечно родоначальником всей отрасли является Древний Рим. Именно там появились и первые законы, обязательные для всех граждан, и первые адвокаты, которых называли патронами. Поначалу это были люди очень разных знаний, никаких строгих требований к ним не предъявлялось, но постепенно они начали объединяться в профессиональные сообщества и вырабатывать единые правила в своей профессии.



Что касается Древней Руси, то здесь понятие правосудия отдавалось на волю богам, или общему людскому собранию, и такого понятия как правозащитник долгое время не существовало. Прообраз адвоката на Руси появился не раньше 15 века, и называли этих людей “поверенными”. В целом же адвокатская и вообще юридическая деятельность начала у нас активно развиваться не ранее 18 века, а в 19 веке постепенно сложился первый адвокатский профессиональный институт “стряпчих” - здесь к профессии уже предъявлялись и четкие требования в плане образования, и в плане конкретной практики.



Сегодня профессия адвоката четко стандартизирована, она считается престижной и благоприятной для карьерного роста. Этой специальности можно обучиться во многих ведущих вузах страны. По материалам singaevskiy.ru.