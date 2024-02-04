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автоматизация такси

Сегодня, 06:41

Программа Такси является самым удобным и простым решением для модернизации и автоматизации службы такси. Программа включает ряд утилит, позволяющих организовать схему обработки заказов, работу с клиентами и водителями. Простота использования программы и высокая функциональность, возможность взаимодействия с другим аппаратным и программным обеспечением, которая дает возможность повысить эффективность деятельности персонала таксопарка. Чтобы оценить функциональность программа для таксопарков, можно установить и скачать бесплатную версию программы, там и автоматизация такси и подключить такси моментальные выплаты тоже есть. Для ценящих свое время компаний, предлагаем спектр услуг по введению в эксплуатацию, наладке, установке программы, которая предоставляет следующие возможности: Качество обслуживания выводится на новый уровень, повышается значительно привлекательность компании для водителей такси и потенциальных клиентов. Контроль действия персонала от бухгалтера до диспетчера. Организация надежной связи с водителем. Автоматизация процессов обработки заказов, работа с клиентами и водителями. Организация качества работы диспетчеров. Если Вы ограничены в бюджете и являетесь развивающейся компанией, ищете способ автоматизировать диспетчерскую службу, предлагаем совершенно бесплатно стандартную версию программного продукта. Предоставляемую бесплатно версию программа такси которой невелика, можно настроить и скачать под городскую схему работы. Время использования версии не ограничено. В любой момент Вы можете купить лицензию и значительно расширить возможности программы, сохранив все применяемые настройки и данные. Вы имеете возможность пользоваться полезными статьями о настройке, справочной системой, дополнительными модулями, новыми версиями программы, форумом директоров такси, бесплатной технической поддержкой. Если Вы представляете крупную компанию и Вам необходимо многофункциональное удобное ПО для автоматизации диспетчерской, представляем профессиональную версию программы, которая, кроме возможностей, имеющихся в стандартной версии, обладает с картами городов функции интеграции, системами обмена заказами, объединения такси, прием заказов через интернет. Профессиональная версия программы применяется в 100 службах такси. Предоставляемая версия программы применяется для бесплатного ознакомления в течение месяца. Все данные и настройки, которые накоплены в ознакомительный период, сохраняются и будут использованы после покупки платной версии программы. Чтобы воспользоваться услугой, следует связаться со службой технической поддержки.

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