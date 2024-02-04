Вакуумный насос на сайте предназначены для создания вакуума путем отсоса газов. И насосы espa предназначены для создания низкого вакуума. Основной элемент устройства – барабан с размещенным ротором с лопатками. При вращении ротора вода прижимается к стенкам, образуя кольцо. Находится ротор не в центре, и ниже его создается полость, разделенная на разные ячейки с помощью лопаток. Крайняя ячейка имеет небольшой объем, но он начинает расти при вращении и засасывает газ. Вакуум в устройстве создается, благодаря центробежной силе. ВВН снабжен рабочим колесом с расположенными на нем лопатками внутри цилиндра, колесо смещено от центра и расположено между пластинами с профильными отверстиями. Чтобы создать вакуум, необходима рабочая жидкость. Перед пуском насос seko частично заполняется жидкостью .

Как работает насос?

Рабочей жидкостью бывает вода или масло, в зависимости от условий применения. В нее помещена часть лопаток, когда насос выключен. При включении центробежная сила отбрасывает жидкость, образуя кольцо у стенок. Так как колесо смещено, некоторые лопатки погружены в рабочую среду полностью, а некоторые – вне ее. Пустая зона зажата лопатками и жидкостью – это рабочая ячейка. Жидкость работает в качестве поршня, повышая размеры ячейки. Возникает градиент, под воздействием которого воздух втягивается через отверстия в кромках колеса. Жидкость отбрасывается в направлении центра, создавая компрессию. При прохождении ячейки через отверстие, компрессия становится максимальной и выбрасывает газы через отверстие в атмосферу. При работе насоса происходит высокая турбулентность, и с газами выбрасывается часть жидкости.

Где используется насос?

ВВН от https://bizpump.ru/ необходим для создания вакуума или избыточного давления. ВВН общего исполнения выполняются из углеродистых материалов и применяются в инертных средах или воздухе. ВВН, изготовленные из титанового сплава используются для работы с агрессивными газами. Рабочей жидкостью в данных насосах является вода. Применение ВВН для отсасывания ПВС допускается в случае предварительного отделения и отвода воды. Невыполнение условия приводит к перегрузке двигателя и разрушению лопаток. Следующий важный вопрос для мест, где устанавливают ВВН в основном производстве – водообеспечение и отвод рабочей жидкости. Сливать постоянно воду в канализацию является полным расточительством. Но тратиться не нужно, так как существует технология сепарации, с помощью которой производится фильтрация и обратный захват воды.