Управляя автомобилем, вы можете повредить свой автомобиль, наехав на препятствие. Но есть ситуация, когда вы можете повредить чужой автомобиль. Если вы повредили чужой автомобиль, в этом случае вам придется платить как за чужой автомобиль, так и ремонтировать свой. Поэтому страховые компании предлагают два вида услуг на страховом рынке и страхование осаго в Волгограде также развито, как и в других больших городах. Это в первую очередь обязательное страхование страхование от несчастного случая и добровольный вид страхования осаго для юридических лиц. О том чем отличаются эти виды страхования, как они для вас могут быть полезны, мы и поговорим. Давайте начнем с обязательного вида страхования. Полис ОСАГО - вам всем абсолютно известен. Кроме того, существует добровольный вид страхования КАСКО и полис дополнительно страхования гражданской ответственности. Он также считается добровольным видом страхования. Если вы попали в Дорожно Транспортное Проишествие и виновником являетесь вы. Ваш полис ОСАГО, который имеется на ваших руках. Он обеспечит вам прежде всего материальную защиту. То есть страховая компания пермь, чей полис на ваших руках оплатит ремонт транспортного средства, которое было повреждено по вашей вине. Эти суммы, полисом ОСАГО ограничены. Если вы повредили одно транспортное средство - 120000 рублей. По вашей вине повреждено несколько транспортных средств, то этим пострадавшим участникам будет выплачено на всех, не больше 160000 рублей. Если причинен вред здоровью людей, то каждому будет выплачено 160000 рублей. Вот эти суммы будут выплачиваться каждый раз, если в течение действия полиса ОСАГО, вы будете являться виновником Дорожно Транспортного Проишествия. Допустим, вы попали первый раз в аварию и повредели транспортное средство. Затем еще раз и опять повредили чей-то автомобиль. Страховая компания оплатит за оба случая. Но при этом в конце года, когда вы будете оформлять новый полис у вас будут сняты скидки или наоборот- если за год произошло несколько ДТП, то вам будет повышена оплата полиса . Полис может оформляться на срок 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев. Если стоимость полиса ОСАГО за год составляет 5000 рублей. Сумма оплаты страховки на 3 месяца, составляет 50% от суммы годовой подписки на страховку. Полгода - сумма 70%. Потом, чтобы продлить с 3 месяцев до 12 месяцев, вы заплатите еще 50% и у вас будет стоимость полиса все равно не больше 5000 рублей. Также и с продлением полугодовой подписки на страхование ОСАГО https://пермьполис.рф.