Если вам необходимо произвести ремонт стен, то вы попали по нужному адресу. Наша компания предлагает своим клиентам услуги по покраске, декоративной отделке и ремонту стен. Мы создаем такие покрытия, которые полностью соответствуют созданному интерьеру и при этом обязательно учитываем пожелания клиента и применяем модные тенденции, присущие декораторскому искусству и декоративная штукатурка услуги доступны. За долгие годы работы мы смогли создать коллектив, состоящий из высокопрофессиональных мастеров, которые знают все тонкости своей работы благодаря бесценному опыту и специально пройденной подготовке во Франции и Италии. Во время проведения работ, связанных с ремонтом и покраской стен, декоративные штукатурки просто и мастера задействует только усовершенствованные отделочные материалы и передовые технологии по нанесению покрытий с соблюдением установленных стандартов. Ведь только таким образом можно получить долговечное и очень прочное покрытие с отличными внешними характеристиками. Специалисты компании обладают огромным опытом работы с различными декоративными материалами: флоксовые покрытия, мозаичные краски, текстурные и декоративные штукатурки, покрытия «под старину», венецианские штукатурки и мн.др. Работы, связанные с ремонтом и отделкой стен, специалисты нашей компании оперативно выполняют в два этапа. Первый из которых предварительный, и второй основной. Консультанты по ходу предварительных работ бесплатно проводят для клиента знакомство с различными отделочными материалами, их фактурой и цветовой гаммой, а так же помогают остановить выбор на том варианте, который является наиболее подходящим. Клиенту предоставляется полная информация о стоимости материалов, которые в дальнейшем будут использованы, а так же о стоимости проделанных работ. В момент, когда специалисты компании приступают к основному этапу, происходит: - подготовка стен для отделки; - предварительная обработка поверхностей пропитками и грунтовками; - подготовка основного материала, колеровка; - подготовка образца для получения одобрения заказчиком (то есть на небольшой участок стены наносится основной материал, который после одобрения клиентом наносится на всю поверхность стены); - декоративная отделка поверхностей. По завершению работ мы снимаем скотч и выносим мусор, дабы не доставлять своим клиентам лишние хлопоты. Ремонт стен – это наша работа!