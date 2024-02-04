Речевая проблема – это одна из самых серьезных проблем в современном обществе и тут логопед Санкт-Петербург становится просто необходим. Для устранения этих дефектов необходима долгая работа с специалистами: логопедами, сурдопедагогами и дефектологами. Наш специализированный центр существует порядка 10 лет. Квалифицированные специалисты помогают как взрослым, так и маленьким детям исправить существующие речевые проблемы. Специализация нашего центра – это различные задержки речевого развития, дизартрия и дистграфия, общее речевое недоразвитие а также различные виды заиканий. Для каждого отдельно взятого клиента нашими специалистами – логопедами разрабатывается индивидуальная программа, которая направлена на оздоровление речи данного пациента. Программы направлены на улучшение коррекции произношения звуков как у взрослых, так и у детей; занятия по логоритмике для маленьких детей; программы для лечения заикания и различных нарушений письма и чтения и запуск речи. Для взрослой аудитории предоставляется возможность посетить, необходимые в современном мире, разнообразные тренинги по ораторскому мастерству. В случае острой необходимости наши специалисты выезжают по вызову клиента на определенный адрес. Любые вопросы, связанные с коррекцией речевого нарушения, вы можете задать логопеду нашего речевого центра, воспользовавшись услугой он-лайн. Все специалисты нашего центра имеют образовательные лицензии, которые подтверждены аттестационной комиссией. Ведущий персонал нашей клиники проходит ежегодные курсы, направленные на повышение квалификации.Также вы можете поделиться своей, или обсудить проблемы других посетителей на нашем форуме. Там вы узнаете много полезных и нужных советов относительно какой-либо речевой проблемы с . Не забывайте, что именно вы являетесь хозяином своей речи, и именно от вас будет зависеть ее качественное звучание.