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тайцзи

Сегодня, 05:24

Тайцзицюань со стороны очень сильно напоминает медленнее ушу (кунгфу) и это правда. Тайцзицюань на самом деле и есть ушу (кунгфу). Появление тайцзицюань является высшей степенью развития боевых искусств Китая. Но пусть вас это не беспокоит. Тайцзицюань может заниматься каждый в независимости от пола, возраста, веса, состояния здоровья и любой физической формы. Наоборот если у вас проблемы со здоровьем не позволяющие заниматься каким либо другим видом спорта, считайте что тайцзицюань вам рекомендовано. Для взрослых этот вид физической культуры так же полезен, как тайцзи, которые развивают не только прямые физические навыки, такие как выносливость, но и пластику и умение нестандартно мыслить и прочее. Именно поэтому танцы считаются одним из самых органичных видов физической культуры для детей любых возрастов. Однако давайте вернемся к китайской гимнастике. Которая кстати и для детей весьма полезна. Среди любителей боевых искусств тайцзицюань ушу известна как внутреннее боевое искусство. В отличие от вешних боевых искусств, ставящих целью развитие внешних сил, силы мускул. Тайцзицюань развивает внутреннюю силу, физически, психически и эмоционально, поэтому оно и является боевым искусством. Но вам совершенно не нужно заниматься много лет боевыми искуствами чтобы заняться тайцзицюань. Тайцзицюань занимаются даже люди в инвалидных креслах и добиваются при этом отличных результатов. Тайцзицюань занимаются для того чтобы почувствовать себя лучше, спокойнее, свободнее, здоровее . обучение цигун в москве является тонизирующим средством для жизни. Вы увидите свои достижения, почувствуете себя лучше, видя своё бодрое отражение в зеркале, полюбив жизнь и став здоровее. Разве это не намного лучше чем обладание черным поясом, но если вы занимаетесь карате или каким либо другим видом боевых искусств, тайцзисюань поможет вам получить черный пояс, улучшив работу ваших внутренних органов и придав большую грацию вашим движениям. Кроме того тайцзицюань отличается от большинства боевых искусств тем что заниматься им могут люди любого возраста. Многие люди с ограниченными физическими возможностями и заболеваниями занимаются тайцзицюань в терапевтических целях. Не для кого не существует ограничений для занятий тайцзицюань и только тайцзицюань может принести пользу спортсменам и пожилым людям. Клубы тайцзицюань делают побеги по всему миру и в них приходят люди разных профессий и различного общественного положения .

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