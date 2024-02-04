Швейцарские часы во всем мире являются синонимом точности и респектабельности. Эти вещи говорят о состоятельности и статусе человека, аксессуары, которыми должен обладать любой успешный человек, открывают доступ в мир признания, престижа и респектабельности. В ломбарде можно оценка часов. Представленные в каталоге мужские швейцарские часы отличаются идеальным состоянием и оригинальностью. Сейчас под швейцарским брендом предлагают много откровенных подделок или реплик. Настоящие швейцарские часы производят небольшими партиями, отличить оригинал от подделки могут не все. Недобросовестные продавцы, пользуясь этим, продают копии по завышенным ценам. Мы предлагаем покупателям большой ассортимент швейцарских часов по ценам ниже рыночных, поскольку предлагаемые часы не новые.

Чем занимается ломбард?

Выгодный ломбард швейцарских часов принимает на комиссию швейцарские часы, имеющие владельца. Мы не были и не будем дилером часовых компаний, не заказываем часы за рубежом, не привозим их оттуда. К нам в офис можно приехать лично и посмотреть модели швейцарских часов, но большинство их находятся на руках хозяев. В сложную ситуацию может попасть каждый, когда срочно нужны деньги. Если у Вас есть драгоценные камни, ювелирные изделия, элитные часы, то финансовые проблемы Вы решите быстро. В нашем ломбарде Вам гарантирована максимальная выгода. Мы работаем на рынке уже долгое время и сформировали штат сотрудников, сделали все, чтобы предлагать клиентам самые выгодные условия. Мы практически мгновенно выкупаем даже самые дорогие часы, благодаря сотрудничеству с банковскими организациями. Экспертиза выполняется в день обращения клиента. Финансовые проблемы можно решить очень быстро. Вы можете заложить часы за очень выгодную стоимость.

Как работает ломбард?

Предварительная оценка может производиться дистанционно. Выдаются на выгодных условиях кредиты под залог часов под низкий процент. Это возможно, благодаря сотрудничеству с устойчивыми крупными банками. Важными приоритетами ломбарда являются безопасность и надежность. В штат ломбарда входят профессиональные гемологи и оценщики. Наши специалисты объективно оценивают часы, отдаваемые в залог, назначают справедливую рыночную цену. Проверяются на подлинность выдаваемые купюры с применением специального оборудования. Сделки заключаются в условиях полной конфиденциальности и анонимности. При ломбарде существует охраняемая парковка. Ваши ценности будут в полной безопасности. Мы выполняем реставрацию часов перед сдачей на комиссию, повышая в глазах потенциальных покупателей привлекательность товара.