Даже небольшая детская является для ребенка целым миром, который родители должны максимально обогатить забавными аксессуарами, яркими светильниками и увлекательной росписью на стенах, которые очень понравятся малышу. Он с большим удовольствием будет рассматривать забавных и смешных зверюшек. Наша художественная мастерская дизайна предлагает декоративное оформление и художественную роспись детских комнат. Забавные животные и яркие цвета оживят потолки и стены, мебель детской и обрадуют малыша. Атмосфера сказки – неиссякаемый источник открытий и фантазий, при помощи которых ребенок постигает мир. Все консультации получите у нас в офисе. Мы гарантируем выезд на объект художника-дизайнера и качественное граффити роспись. Детская комната является частью мира детей. Ребенку там должно быть комфортно и уютно. Сделать роспись в детской самостоятельно для родителей задача сложная и практически невыполнимая. В нашей студии работают профессиональные художники. Они способны сделать исключительно интересный интерьер детской комнаты. Художники подчеркнут индивидуальность ребенка, основываясь на возрасте, пристрастиях и интересах. Одним из основных элементов является роспись стен. Темами росписи могут быть персонажи мультфильмов, элементы архитектуры, природа. Рациональными художественными приемами можно расширить зрительно комнату, разделить на зону отдыха и игровую. Спальная часть расписывается спокойными тонами и сюжетами, которые помогут ребенку уснуть. Игровая часть является местом умственной и физической активности и оформляется жизнеутверждающе и ярко. Как правило, при росписи стен детской пользуются следующими методами: Акриловыми красками и кистями. Это настоящая классическая роспись. У художников есть много подобных работ. Роспись акриловыми красками нетоксична. Они очень быстро высыхают, хорошо передают объем и свет. Для более утонченных и сложных рисунков, для проработки деталей существует аэрограф. Роспись декоративной штукатурки заключается в нанесении декоративного рельефа перед нанесением красок. Граффити оформление – оригинальный способ оформления детской комнаты. Он выполняется нанесением краски на стены аэрозольными баллончиками. Граффити отличается самыми различными стилями исполнения.