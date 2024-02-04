Все знают, что такое болгарка, пусть даже не точно знают, но хотя бы приблизительно. Все знают, что она стоит дорого, лучше пальцы в нее не совать, редко кто имеет такую штуку в домашнем хозяйстве на всякий случай. Но мало кто знает, как эта штуковина, вернее электрический инструмент, правильно называется. Название ему - угловая шлифовальная машина, а болгаркой его начали называть просто потому, что появившиеся в 70-х годах в союзе первые образцы этого инструмента были болгарского производства, выпускались в компании «Элтос-Болгарка». Поэтому вас поймут только в странах бывшего СССР, если вы назовете эту машину болгаркой, и нигде больше, даже в Болгарии. А угловой она называется потому, что круг абразивный 125 расположен под углом 90 градусов, перпендикулярно самой машине. Что может этот «зверь»? Будучи очень компактным инструментом весьма скромных габаритов, угловая шлифовальная машина может выполнять много функций, все зависит от того, какой именно диск закреплен на оси. Машина запросто может резать камень и металл, что уж о дереве говорить! Кроме дисков на оси могут закрепляться щетки из латуни или стали, нейлона. Щетками очищают поверхности от, например, краски или ржавчины. Скорее всего, у вас сложилось впечатление, что эта машина вам пригодится только в строительстве или отделочных работах. А что, если болгаркой да по вашему любимому автомобилю? Совершенно незачем вздрагивать и делать такие большие глаза: имея специальный полировочный диск, можно замечательно отполировать автомобиль, натереть его специальным воском. В умелых руках эта машина способна отполировать до состояния зеркала или водной глади практически любую поверхность, нужно лишь иметь очень обширную коллекцию сменных дисков разного назначения. Только круги не перепутайте: абразивный круг режет металл прямо как масло. Нехорошо выйдет с автомобилем-то! Современные болгарки выпускаются многими брендами. Есть угловые шлифовальные машины производства Bosch, DeWALT, MAKITA, BLACK DECKER, HITACHI и многих других известных марок. Какая из них лучшая тяжело определить, сколько людей – столько и мнений. Принцип работы машины любого бренда один и тот же, поэтому имеет смысл исходить из надежности и долговечности техники той или иной марки. Рецепт, как всегда, один: спрашиваем опытных мастеров, внимательно слушаем ответы, делаем выводы, а параллельно читаем интернет.