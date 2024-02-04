Так хочется сделать собственный день рождения самым радостным и приятным днем в году. Но, к сожалению, ничего кроме шашлыков, душных кафе, поднадоевших караоке в голову ничего не приходит. Не приглашать же компанию родственников и друзей в городскую квартиру, когда за окном чудесное лето. Кухонные посиделки устраивать не стоит. Пригласите друзей отметить свой праздник на теплоходе, который объединит комфорт и удобство лучших ресторанов, свободу загородного дома и свежесть природы. Или выпускной 11 класс - прекрасная идея. Во время праздничного банкета на теплоходе можно насладиться видами набережных, полюбоваться архитектурными памятниками, посетить самые красивые места при выборе загородных маршрутов. Вместе с организацией банкета и арендой теплохода можно заказать развлекательную программу с неожиданными сюрпризами и конкурсами, выбрать ди-джея, ведущего, концертную программу со звездами шоу бизнеса, заказать украшение зала и фейерверк. Можно организовать день рождения на теплоходе: веселый праздник с аниматорами, костюмированный бал, день Нептуна или выпускной вечер - такие развлечения в Санкт петербурге очень популярен. Дети являются заказчиками более требовательными, чем многие взрослые, угодить им довольно сложно. Следует отметить, что мы готовы комплексно организовать день рождения, поскольку понимаем, что Вам в этот день заниматься делами не захочется. Все заботы мы берем на себя. День рождения или юбилей – прекрасный праздник, о котором незаслуженно забывают или совсем его не празднуют. Отличным подарком имениннику от друзей и близких станет организация праздника на теплоходе. Подобный день рождения останется надолго в памяти гостей и именинника. Детский день на теплоходе – самый приятный сюрприз для ребенка и друзей. Можно организовать в салоне театрализованное представление, запустить в небо воздушные шары. Непродолжительная прогулка не утомит ребенка, а хороший фотограф запечатлит праздник навсегда. Перед арендой теплохода, яхты или катера для организации оригинального дня рождения следует определиться с количеством гостей, которых Вы пригласите на торжество. Если будет небольшая компания в 6-12 приглашенных друзей и близких родственников, то следует остановить выбор на катере, который предлагается в нашем каталоге. Когда гостей значительно больше, следует заказать теплоход. Для торжеств VIP уровня с продолжительной прогулкой можно арендовать настоящую моторную яхту. С вариантами аренды можно познакомиться в каталоге.