Ацетон является веществом полу органического типа, его добыча происходит из другого вещества под названием бензол. Которое в свою очередь является летучим и воспламеняющимся, его не следует держать на хранении рядом с бензином и прочими взрывоопасными жидкостями, ведь это как вы сами понимаете, грозит созданием опасной ситуации, приобрести ацетон на сайте. В каких сферах и для чего применяется ацетон: Хочется отметить тот факт, что ацетон очень широко используется в различных сферах, на пример он широко используется при изготовлении строительных материалов и косметики декоративного типа. Его применяют для того что бы изготавливать масляные краски, которыми в дальнейшем ведется покраска дерева, пластика или металла. Ацетон так же добавляют в лак для ногтей, правда стоит отметить что это происходит в очень маленьких дозах. И конечно же он является не заменимым при снятии выше упомянутых продуктов. Именно по этой причине, если вы заметили на упаковке вещества для снятия лака надпись о том, что в данном продукте отсутствует примесь ацетона, то будьте уверены в том, что компания, которая производит данное вещество, откровенно врет своим покупателям. Все дело в том, что лак, которым покрывают ногти просто не возможно удалить без использования ацетона. Помимо этого ацетон используется для того, что бы разбавить какой либо лак или краску. Немного истории о том, как вообще появилось такое вещество как ацетон. С самого начало данное вещество называли ледяной уксусной кислотой, и изготовили его в тысяча восемьсот девяносто девятом году. До этого момента так же производилось вещество , которое добывали из бензола, но оно имело менее активные свойства нежели ацетон. Спустя некоторое время ледяную уксусную кислоту переименовали. Ведущие производители ацетона Производить ацетон несложно, особенно с учетом современного оборудования, его может произвести любой завод небольшого масштаба. В Украине таких предприятий насчитывается несколько десятков, подобные есть по всему миру. Производство ацетона осуществляется химическими предприятиями, которые используют традиционные технологии синтеза этого вещества. На современных химических производствах, занимающихся производством ацетона, сегодня присутствуют закрытые технологические циклы, позволяющие устранить загрязнение окружающей среды продуктами синтеза этого растворителя.