Рынок предлагает сегодня потребителям большой выбор плазменных телевизоров, в котором трудно разобраться неспециалисту. При выборе модели светодиодная видеостена следует определиться с величиной экрана, от которой во многом зависит цена плазменного телевизора. Для многих данный критерий является решающим, но следует еще учитывать габариты квартиры. Измерять нужно участок, где предполагается установка панели. При этом, следует учитывать, что телевизор нельзя смотреть близко. По этой причине не подойдет в маленькой комнате большой экран. При выборе нужно учитывать, чтобы картинка была более реалистичной, для этого должны поддерживаться основные цвета. Чтобы панель повесить на стену, нужно при ее покупке позаботиться о приобретении подставки и крепления, хотя в таких моделях такие крепления могут идти в комплекте как и прочее оборудование для конференц залов. Как выбрать крепления? Необходимо выбирать кронштейн с наклоном и поворотом. Подходящую по размерам и весу модель кронштейна посоветует продавец. Надежной должно быть крепление панели, ее нельзя крепить к гипсокартону. Не следует панель размещать близко к мебели, за ней должен свободно циркулировать воздух. Нельзя также располагать панель рядом с батареей отопления, окном или балконом. За арендой 80-дюймовой панели обращайтесь на сайт нашей компании. Мы предоставим по самым приемлемым ценам качественную продукцию, поскольку представляем динамично развивающуюся компанию. Ее услугами воспользовались многие юридические и физические лица. Компания предоставляет в аренду плазменные панели любых размеров, бесшовные видеостены, телевизоры различных производителей. В чем преимущества компании? Нашими преимуществами являются комплексное сопровождение от управления оборудованием до обучения Ваших сотрудников, оперативные сроки доставки с монтажом, подключением и настройкой, полная исправность предоставляемого оборудования без неприятных сюрпризов, накладок и сбоев, современный внешний вид, соответствие эксплуатационных и других характеристик масштабу и характеру мероприятий, предоставление сервиса по демократичной цене. Дополнительные преимущества: постоянным клиентам самые привлекательные цены, благодаря системе скидок и акционным программам, индивидуальное обслуживание, круглосуточная техническая поддержка, включая праздничные и выходные дни, обслуживание клиентов по территории, включая отдаленные регионы, возможность доставки и монтажа моделей в день обращения.