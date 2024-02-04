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вязаные изделия

Сегодня, 03:51

Теплые вязаные платья – это комфортабельная и практичная женская одежда в холодный сезон. Она не сковывает движения, образу придает шарм и мягкость, подчеркивает стройность фигуры. Теплые платья, как правило, вяжутся из натурального хлопка, ангоры, мохера, шерсти. В состав нити часто вводится синтетика, которая позволяет повысить стойкость к деформации и износу. Причем, многие производители при пошиве применяют готовое трикотажное полотно. Этот метод дает возможность добиться лучшего раскроя и посадки платья. Модельный ряд виртуального магазина включает объемные и облегающие теплые платья, на их основе – различные вариации: платья эксклюзивной вязки, туники, свитеры. Трикотажные и вязаные платья отличаются универсальностью: подходят для повседневной носки, для праздников и офиса.

Какие бывают вязаные платья?

Такие платья являются стильной и практичной одеждой. Выбор моделей довольно широк, при выборе можно учитывать модные сезонные направления и особенности фигуры. Летние варианты представлены тонкими и легкими вязаными платьями без рукавов или с короткими рукавами. Зимние выполнены из натуральной шерсти или трикотажа. Воротник стойка смотрится на них очень оригинально. Демисезонные модели, имеющие удлиненный рукав выполняются из твида, бархата, трикотажа. Короткие платья с длинным рукавом представляют коктейльные варианты, выглядят они привлекательно и сдержанно. Ажурные платья однослойными, плотными, полупрозрачными с подкладкой из трикотажа или текстиля. Оригинально смотрятся платья с контрастной подкладкой. Длинные создают элегантный и женственный образ, который можно использовать в вечернем и повседневном гардеробе. Так же у нас вязаные изделия купить очень просто.

Какие изделия предлагает магазин?

Магазин предлагает следующие фасоны вязаных платьев: платье свитер с длинным рукавом и подворачивающейся горловиной. С вязаными аксессуарами отлично сочетается кардиган с поясом. Для праздничных мероприятий и пляжных вечеринок подойдут ажурные платья туники. Оригинальные ажурные платья не следует перегружать украшениями. Стильные и изящные дизайнерские платья очень популярны, независимо от погоды. Большой ассортимент платьев, предлагаемых интернет магазином, позволит выбрать модели для любого случая. У нас также представлены авторские вязаные платья, производство которых обеспечивает полный цикл от дизайнерского эскиза до вязки изделия и его продажи. В процессе изготовления трикотажных платьев используется высококачественная немецкая и итальянская шерсть.

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