Клиент при заключении договора получает комплекс 1с услуги: Предприятие. В услуги включены: разработка решений с учетом потребностей бизнеса, первоначальная настройка и установка продуктов, консультация по ведению учета в 1С, своевременное обновление, поддержка типовых решений 1С. С развитием интернет технологий сайт уже не просто страничка, которая присутствует в каждой компании. Можно найти Установка 1С Предприятие в Самаре для Вашего бизнеса или ИТ Аутсорсинг Алматы, который дает возможность компании стать продуктивнее, успешнее, увеличить доход и привлечь больше клиентов. Эти задачи готовы решить наши специалисты. Сейчас многие руководители убеждаются, что содержать собственных IT-специалистов невыгодно. Намного надежнее и выгоднее привлечь для it специалисты, которые решит весь круг вопросов. Чем занимается компания? Наша компания специализируется на автоматизации учета предприятий на основе программ 1С. В зависимости от поставленных задач и потребностей клиентов, оказываются услуги широкого профиля от поддержки пользователя до аутсоринга IT структуры предприятия – внедрения и установки системы учета, ее обслуживания и сопровождения. Неожиданные поломки офисных компьютеров – ужас для бизнеса: потеря информации, времени, упущенные клиенты, простои в работе. Такие ситуации знакомы всем. Компания поможет избежать подобных неудобств, качественно и быстро устранив неисправности, обеспечив IT аутсоринг компании на постоянной основе. Какие услуги предлагает компания? Компания предлагает услуги: установка лицензионного ПО, удаленная настройка и установка ПК пользователя, настройка беспроводных и прокладка проводных сетей, восстановление систем Windows настройка и установка ПО, ПК, устранение сбоев и неисправностей в работе сетевого оборудования и ПК, консультационная поддержка пользователей. Учет хозяйственных процессов на предприятии – важнейшая сфера, которая требует глубоких знаний. Как известно, любая деятельность, связанная с коммерцией и занимающаяся оказанием услуг или производством, без ведения бухгалтерского учета не обходится. Не могло не затронуть развитие технологий такую область, и была создана программа 1С. Уникальная программа автоматизации налогового учета и бухгалтерских процессов с возможностью подготовки отчетности. Сеть IT предприятий создана в связи с большим спросом. Это франчайзинговая сеть , которая позволяет вести учет на любом предприятии с помощью современных методов.