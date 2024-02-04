Генератор азота является установкой, которая предназначена для получения азота разделением воздуха. Такое оборудование генератор азота цена дает возможность обеспечить пожарную и энергетическую безопасность предприятия, независимость от внешних поставок. Высокая производительность и доступная цена генераторов азота быстро компенсирует затраты на установку и приобретение оборудование. В различных областях человеческой деятельности применяется газообразный азот, который, благодаря бактериостатическому действию используется в фармацевтике, медицине, пищевой промышленности. Химическая инертность дает возможность использовать его при тушении пожаров, в обработке и производстве металлов. Без азота не работает оборудование нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Генератор азота необходим на любом предприятии, где нужна непрерывная его подача. Какие бывают генераторы? Сегодня можно приобрести адсорбционные адсорбционный генератор азота купить которых невелика. Это высокопроизводительные мощные установки, которые позволяют получать азот в больших объемах. Это две емкости, в одной выполняется очистка азота адсорбцией других газов. В другой емкости происходит регенерация адсорбента. Полученный газ поступает в накопительные резервуары и к потребителям. АСУ при наборе давления в накопителях отключает генератор, при снижении давления генератор запускается снова. Принцип работы мембранных генераторов основан на разделении газов в фильтре мембранного типа, где задерживаются примеси, влага, углекислый газ, кислород. Подобный генератор азота цена не дорогая, может производить газ с высокой степенью очистки. Стоимость генератора зависит от их типа и производительности. Сегодня производитель предлагает установки большой мощности и компактные генераторы, которые отличаются чистотой продукта и много места не требуют. Где применяется азот? Чистота азота, вырабатываемого генератором, дает возможность обезопасить и улучшить продукцию в пищевой промышленности. Многие операции осуществляются с помощью генератора: предотвращение окисления при изготовлении жиров и масел, производство вина и пива, хранение фруктов и овощей, упаковка продуктов в газовой среде. В фармацевтике и медицине азот применяется для проведения исследований и упаковки лекарственных форм. Не обходятся без чистого азота нефтегазовая и химическая промышленность. Он нужен для снижения давления и освобождения глубоких скважин. Незаменим азот для создания инертной среды, им испытывают и продувают трубопроводы, для получения высокооктановых компонентов, снижения объема отложений. Инертные составляющие азота предотвращают горение и вытесняют кислород.