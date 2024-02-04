В жестких условиях конкуренции рекламные сообщения необходимо эффективно адаптировать для потребителей. Программа позволяет разделять различные базы данных и рассылать клиентам информацию, в которой они заинтересованы. Рассылка СМС сообщений является удобным и легким способом персонифицированного и быстрого взаимодействия с клиентами. Это подходит различным сферам бизнеса. Рассылка СМС позволяет охватить огромную аудиторию клиентов, оставаясь каналом взаимодействия. Чтобы использовать в работе рассылки СМС рекламы свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. ватсап рассылка может быть организована следующими способами: Провести самостоятельно рассылку СМС по предоставленной базе клиентов. Для управления рассылками предоставить временный доступ в нашу программу. Для интеграции СМС предоставить техническую документацию. Массовые sms рассылки используют при решении задач: Информирование о распродажах и новых поступлениях. В рамках отдельных мероприятий информирование журналистов. Поздравления с праздником и Днем Рождения клиентов. Рассылки напоминаний, имеющих значение для компании и абонентов. Предоставление персональных дополнительных скидок. Предоставление дополнительной информации абоненту, связанной с компанией. Если Вы желаете применить рассылки СМС рекламы – обращайтесь к нам. Наш интерфейс рассылки СМС очень прост. В нем за 10 минут разберется любой, кто имел дело с интернетом. В нем есть: моментальная оплата, фильтры для сегментирования, настройка подписи, автоматизация рассылок. Чтобы рассылку СМС делать через интернет, нет необходимости сидеть у стационарного компьютера. Рассылка может производиться с любого телефона или планшеты, которые подключены к интернету.