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Открытие салона красоты
Сегодня, 09:29
Открытие салона красоты - это увлекательное и ответственное мероприятие, и интерьер играет важную роль в создании привлекательной атмосферы для клиентов. Вот подробный план организации интерьера при открытии салона красоты:
При организации интерьера салона красоты важно уделить внимание деталям, чтобы создать приятную атмосферу для клиентов и комфортные условия для сотрудников.
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