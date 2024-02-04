Новости на мировой карте Ученые давно знают, что человеку с завязанными глазами трудно ориентироваться в пространстве и он начнет ходить по кругу, ища опору. Но с недавнего времени подобные недостатки человеческого мозга стало возможно устранить ноу-хау средствами. Поэтому все порталы, публикующие новости науки и техники, Новости на мировой карте взорвали моментально! О чем речь? Ученые создали некий микс реальности и виртуальности. Очутится в виртуальной реальности очень легко - надеваете на голову прибор, со встроенным в него дисплеем и жмете пуск. Теперь вы, сидя в своей маленькой квартире, гуляете по фантастическим мирам и галактикам, бродите по городам, в которые мечтали попасть. Например, одна из компаний в Японии под именем "Seico Epson" придумала очки, накладывающие на реальную картинку практически любое виртуальное чудо. То есть, человек сможет сам корректировать компьютерную игру, а ее герои будут совершать свой экшн не в мониторе, а прямо у него в квартире! Подводные камни виртуального рая Однако, пока не все так радужно. Новое изобретение получится использовать только в состоянии неподвижности, так как при легкой прогулке могут возникнуть затруднения. В виртуальной реальности может создаваться впечатление, что вокруг нас широкое помещение, хотя на самом деле мы в крохотной комнате, а визуальные ориентиры сбивают с толку, обнаруживая ложные препятствия на пути. Это носит название процесса перенаправления ходьбы. На данный момент уже проводятся довольно успешные испытания, призванные устранить этот недостаток. Однако обычному пользователю среднего достатка усовершенствованная технология станет доступна очень не скоро. Зато уже сегодня другая фирма в Японии "NTT docomo" придумала очки под именем "Юбинави". Они подсоединятся к вашему смартфону и наложат маршрут, который вы указали навигатору, на реальную обстановку. Просто задайте место прибытия, наденьте наушники и у вас будут визуальные и звуковые подсказки куда идти. По всей видимости, недалеко то время, когда грань между реальностью и фантазией перестанет существовать, мы будем жить в двух измерениях сразу. К добру ли? Это уже другой вопрос... скачать dle 11.0фильмы бесплатно





