степлер для бумаги Скрапбукингом называется определенная техника, которая применяется при составлении разнообразных коллажей из фото. Занятие скрапбукингом дает вам лишний повод для того, чтобы разобрать свои перегруженные архивы цифровых фотографий, упорядочить их и др. из готовых фотографий можно создать оригинальные альбомы, красивые поздравительные открытки, отсканировать оригинальные, смешные кадры для близких друзей и родственников. Все, полученное в результате срапбукинга, зависит только от вашей фантазии. Что же может потребоваться, чтобы заняться таким увлекательным делом? Во первых, у вас должно быть желание, немного свободного времени и, конечно же, архив фотографий. Подготовьте все снимки, которые вам могут пригодиться в процессе работы. Кроме этого, вам понадобиться клей, бумага и степлер для бумаги. Теперь у вас все подготовлено, чтобы заняться увлекательнейшим творчеством. Просматривая фотографии, вы опять окунетесь в мир увлекательных эмоций и увлечений, которые обязательно передадутся и вашим творческим работам. Чтобы сделать оригинальный скрап-подарок для близкого человека, очень важно тщательно продумать рисунок или аппликацию, которая будет там присутствовать. Не забудьте придумать и теплые слова, которые непременно должны идти из вашего сердца. Если у вас не получается самостоятельно придумать что-нибудь оригинальное, то различные варианты оформления скрап-подарка всегда можно посмотреть в интернете. Увиденные работы можно дополнить своими оригинальными фантазиями. Кроме того, на форумах вы можете познакомиться с новыми людьми, завести новых знакомых, с которыми вас сблизят новые интересы. Для того, чтобы начать увлекаться скрапбукингом необходимо совсем немного. Но каждая новая скрап-страница будет все больше и больше втягивать вас в увлекательный и неповторимый мир удовольствий, который вы будете получать от этого занятия. Теперь вы с большим нетерпением будете ожидать новых, приближающихся торжественных мероприятий, чтобы вновь заняться любимым делом. Ваши друзья теперь не будут сидеть и скучать, они с большим интересом будут рассматривать ваши новые шедевры. Ведь все ваши работы будут сделаны с большим усердием, все они будут содержать частичку вашей души. Все важные события, которые непосредственно касаются вашей семьи, будут сохранены в красивом альбоме. Все фотографии можно оформить оригинальным образом, и тогда, даже такие не запоминающие кадры, как прогулка по зимнему парку, надолго останутся в вашей памяти. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





