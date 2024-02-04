Предлагаем эффективное и безопасное удаление перманентного макияжа и татуировок. С помощью современных технологий регулируются настройки лазера в зависимости от индивидуальных особенностей. Это относится к цвету, типу, глубине залегания краски. Для удаления разноцветных татуировок следует иметь набор лазеров. И сегодня лазерное удаление татуировок будет рассмотрено нами со всех возможных сторон. У нас есть все необходимое для сведения любого цвета татуировок, от которых не остается даже следа. Исключены эффекты в виде ожогов и рубцов. Лазерное удаление тату основано на световых импульсах, которые способны воздействовать избирательно на различные красители. При этом, кожа не повреждается и не нагревается. Методика подходит идеально, чтобы удалить перманентный макияж с губ. Специальное обезболивание не требуется. Для особо чувствительных применяется система подачи охлажденного воздуха. Таким образом, можно признать, что Maquina laser de diodo на сегодня - самый щадящий метод избавления от нежелательного рисунка.сколько сеансов нужно для удаления тату лазером? Как избавиться от татуировки? С древнейших времен известны способы удаления тату и современная медицина совершенствуется в этом. Многие методики основаны на удалении участка кожи с татуировкой, это прижигание кислотой, срезание кожи, электрокоагуляция, криохирургия. Все методы оставляют рубцы, поскольку повреждают дерму. Подобные процедуры очень болезненны, приходится выбирать между татуировкой и шрамом. Но есть методы более современные, чтобы избавиться от тату. Лазерное удаление – это эффективный и безопасный метод избавиться от рисунка на коже. Как происходит удаление тату лазером? Перед удалением проводится тестовый сеанс, где специалист определяет, какой лазер необходим в Вашем случае, в зависимости от глубины красителя, цвета тату.. Луч действует на краситель, который выводится со временем из кожи. Продолжительность зависит от размеров татуировки. Рисунок после сеанса светлеет, а через некоторое время темнеет, но пугаться этого не следует. Это реакция красителя и кожи на действие лазера. Татуировка со временем посветлеет, а затем полностью исчезнет. Количество необходимых сеансов индивидуально и назначается во время консультации. Курс зависит от глубины проникновения красящего пигмента, размера татуировки, типа красящего вещества. В среднем требуется от трех сеансов. Процесс этот довольно длительный, но необходимо набраться терпения и следовать внимательно советам врача. В результате татуировка исчезнет бесследно. Необходимо заметить, что быстрее избавляются от перманентного макияжа.