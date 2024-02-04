Миграционный адвокат поможет с разрешением на работу, постоянным или временным проживанием, получением гражданства РФ. В нашей стране, в отличие от Америки и Европы, мало адвокатов, которые специализируются на миграционном праве. Поэтому на территории РФ получить юридическую помощь по вопросам пребывания иностранных граждан не так просто. С целью решить данную проблему создавался этот проект Здесь без труда можно получить консультацию онлайн, выбрать адвоката для решения реальных вопросов. Консультации о, гражданство рф по внж позволят отстоять законные права, процедуру получения гражданства значительно ускорить. В государстве, сталкивающемся с наплывом мигрантов, есть адвокаты и юристы, предоставляющие по миграционным вопросам юридическую помощь. Они нужны, чтобы решать вопросы с мигрантами. Кстати если вам интересно, как проходит оформление гражданства с помощью компании move to usa, вы сможете узнать на нашем сайте.

Кто оказывает помощь?

Юридическая помощь в России оказывается через Миграционную Службу, через адвокатов и юристов, работающих в частных фирмах и занимающихся миграционным правом. Сегодня это направление является очень востребованным. Миграционной право – это множество инструкций, правил, норм, актов миграционного законодательства. Чтобы в этом разобраться, есть адвокаты и юристы, которые консультируют по миграционному праву иностранных граждан и россиян, мигрирующим на территорию РФ или эмигрирующим из страны. К миграционному праву относятся : пребывание за пределами страны, на территории другой, перемещение внутри страны, вопросы въезда-выезда. Кроме российского миграционного права есть международные акты миграционного права. Существует декларация ООН, которая устанавливает право гражданина возвращаться в свою страну

Чем занимается юрист?

Специалист по миграционным вопросам занимается изучением новшеств в законодательстве. Это важно, поскольку юрист работает с прибывающими в страну мигрантами. Нужно иметь практический опыт, знать все требования, обладать компетенцией для защиты у клиентов. Нуждаться в помощи по миграционным вопросам могут работодатели принимающей страны и граждане другой страны. Практикующие юристы консультируют по всем вопросам, пересекающимся с миграционным правом. Могут дать консультацию по документам для оформления и получения загранпаспорта. Консультируют эмигрантов и иммигрантов по вопросам: получения вида на жительство, временного проживания в РФ. Защищают интересы в органах власти и судах, помогают в выдаче разрешений на работу, в получении регистрации, социальных выплат.