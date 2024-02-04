Где заказать лицензионную программу ЛИМС с установкой

Программа ЛИМС, разработанная на платформе 1С, представляет собой современную систему для автоматизации управления работ в производственных и медицинских лабораториях. Сотрудники каждый день выполняют рутинные операции по заполнению разнообразных документов. Чтобы снять нагрузку со штатных сотрудников, рационально использовать рабочее время, целесообразно использовать программу ЛИМС.

Заказать лицензированную версию этой программы вместе с установкой и настройкой можно в компании «Компьютерные программы». Это франчайзи 1С. В компании работают опытные сотрудники, которые персонально консультируют всех клиентов. С учетом текущих запросов или подбирают подходящий продукт. Затем он внедряется в работу. После этого выполняются соответствующие настройки, проводится обучение среди сотрудников. Комплексный подход позволяет эффективно использовать доступный функционал при выполнении ежедневных задач.

3 причины использовать программу ЛИМС

Представленное программное решение пользуется заслуженной популярностью на российском рынке по следующим причинам:

повышение «прозрачности» работы медицинских и производственных лабораторий;

сокращение объема бумажного документооборота;

сокращение вероятности ошибок.

После внедрения представленного программного продукта снижается нагрузка с персонала лаборатории. Они могут решать более важные задачи, автоматизировав рутинные ежедневные операции. Параллельно с этим работа становится более эффективной, сокращается вероятность ошибок.

Если вы хотите на практике оценить перечисленные выше преимущества, то за более подробной консультацией обращайтесь к сотрудникам компании «Компьютерные программы».