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поиск и подбор персонала

Сегодня, 04:21

По сообщениям информагентства « Росбалт» на пресс – конференции, которая проходила в Москве 24 января, главный врач-психиатр Зураб Кекелидзе поделился с журналистами, как правильно организовывать свое свободное время и что необходимо делать, чтобы не нести негатив в свой дом. «Для того чтобы не приносить негативные эмоции с работы домой необходимо правильно организовывать рабочий день. В начале рабочего дня необходимо уделять 5 -10 минут несложной работе, чтобы вработаться. Браться за сложную работу сразу не нужно», - делится с журналистами Зураб Кекелидзе. Можно составить план работы на неделю, советует Кекелидзе. А в конце рабочей недели проанализировать его. Если вы смогли решить только половину из поставленных задач, это значит что много тревоги, и имеет место переутомление организма. Для того чтобы работа была более продуктивной необходимо делать пяти - десятиминутный перерыв после каждых полтора часа работы. За 10 - 15 минут до завершения рабочего дня нужно перейти на более размеренную работу. Если не следовать этим советам по отношению к своим работникам, то очень скоро руководителю придется инициировать такой процесс, как поиск и подбор персонала, ведь старый персонал будет кто увольняться, а кто постоянно сидеть на больничном и подбор программистов может стать выходом. «Ко мне очень часто обращаются с вопросом, как правильно избавиться от негатива, в этом случае предлагаю человеку найти картинку с собакой, которая только что вышла из воды. Посмотрите, как она стряхивает с себя воду. Приблизительно такое же состояние у вас должно быть, чтобы не нести весь негатив, накопившийся за день, с работы домой», - отмечает психиатр. Если вы не можете самостоятельно справиться с проблемой, то на сегодня существуют различные горячие линии: они абсолютно бесплатны, оказывают помощь круглосуточно и являются анонимными, куда вы можете обращаться, поделившись конкретной проблемой. «Но не стоит ждать, что специалисты все решат за вас. Их работа – дать совет», - добавил Кекелидзе.

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