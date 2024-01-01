Сегодня мы предлагаем полусухую стяжку на заливке в однокомнатных квартирах. Сегодня она получила большое распространение. Полусухая стяжка – песок, цемент, а также вода. Стяжка выполняется с использованием механизированного замешивания. Отделка пола является важным этапом при выполнении ремонта. Для этого применяется плитка, ковролин, но без достаточной подготовки пола укладка будет бесполезным занятием. Начальным этапом является обустройство. Полусухая стяжка пола может выполняться в нескольких видах, но чаще всего применяют такую стяжку, поскольку с ней можно получить ровную поверхность. Основные преимущества такого метода заключаются в экономии воды при производстве раствора.

Какие преимущества стяжки?

В процессе стяжки не нужны перчатки, чтобы копаться в жиже. Этим устраняется риск затопить других соседей. Сокращается время высыхания, быстрее можно начать другие работы. Подобная стяжка позволит добиться совершенно ровной поверхности, которая готова к укладке покрытия или паркета. Если при работе применять затирочную машинку, не будет пустот. При полусухой стяжке не потребуется использовать гидроизоляцию, поскольку исключает протечки. Жидкость в смеси составляет треть, этого довольно для процесса гидратации, поэтому высыхание происходит быстро. На четвертый день после заливки стяжка готова к укладке. Несмотря на скромную толщину, которую получают с помощью армированных волокон, содержащимися в смеси, стяжка выделяется ударопрочностью и стойкостью. Кстати стяжка пола в самаре сейчас очень выгодная.

Как ухаживать?

Стяжка производится снаружи и внутри в произвольных условиях. Укладка выполняется даже на наклонных поверхностях. Выполнить стяжку можно около отверстий в полу. К главным преимуществом относят и низкую стоимость. Современная технология требует особого ухода. Для качественного схватывания на обширной площади ее следует укрыть полиэтиленом. Вы сохраните микроклимат и исключить появление трещин. Следующий вариант – постоянный полив водой. После нескольких часов стяжка устоит против человека. Спустя 94 часа укладывается покрытие. В это время необходимо контролировать состояние, чтобы не было трещин, ухудшающих покрытие. Современная технологию является оптимальным вариантом для создания ровного основания под укладку покрытия. Предлагаем ознакомиться с видео, чтобы ознакомиться с технологией стяжки. С ней справится.