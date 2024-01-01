Похудение всегда начинается с мотивации, и успех его зависит от того, насколько мотивация сильна. Похудеть хотят многие, но получается это не у всех. Существует множество способов снижения веса, ему посвящено множество книг, много подобной информации можно найти в интернете. Есть очень эффективные средства, чтобы похудеть навсегда. А мешает похудеть, прежде всего, отсутствие мотивации. Все люди индивидуальны, и каждый должен иметь собственную мотивацию. Многие не могут однозначно ответить себе на вопрос о причинах похудения. Вопрос непростой и ответ на него не лежит на поверхности. И http://zdorovie.site для улучшения внешнего вида – это совсем не то. Нужна важная и конкретная цель, иначе похудение покажется скучным и бесполезным. Если мотивация недостаточно сильная, человек не предпримет конкретных действий для результата. Даже при достижении результата, его не удастся удержать надолго без глубокой мотивации. Среди многих заблуждений встречаются лжемотивы. Если не задана цель, то это стремление ни к чему. Мотивацией к похудению летом является естественное желание внимания со стороны мужского пола, комфортно отдыхать. Но это также не является серьезной мотивацией по той причине , что это длится в течение одного сезона, по окончании которого всякая мотивация снова пропадает. Баланс потребления калорий нарушается и килограммы возвращаются снова. Вопрос причины похудения следует ставить иначе. Нужно выяснить, какие перемены в жизни ожидают Вас после сброса лишних килограммов? Чтобы выработать сильную и устойчивую мотивацию, необходим четкий сценарий изменений, которые повлечет похудение. Мотивировать должен, прежде всего, конечный результат. Важно сконцентрироваться не на процессе, а на конечном результате похудения. Сильной мотивацией является смена профессиональной деятельности. Возможно, новый образ облегчит общение с начальством и коллегами или поможет продвижению по служебной лестнице. Создайте в голове картину этих перемен. Перемены в бизнесе также могут стать серьезной мотивацией, как и перемены в личной жизни. В любом случае, подход должен быть индивидуальн