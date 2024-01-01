Рахит - является детским заболеванием, поражающим чаще всего детей на первом году жизни. Рахит возникает в результате дефицита в организме фосфатов, кальция и витамина D. От этого заболевания страдает приблизительно каждый третий ребенок. Не смотря на то, что страдают от рахита дети в очень маленьком возрасте, страдают от его последствий уже взрослые люди. Именно из-за рахита возникают нарушения осанки, прикуса, выкривляются ноги, руки и наблюдаются нарушения даже в психике. Запах мочи причины надо выяснять. Признаки и симптомы развития рахита у детей Часто уже на 2-3 месяце жизни ребенка появляются первые признаки рахита, а у недоношенных детей еще раньше. Дети плохо, неспокойно спят, часто плачут, содрогаются даже от негромких звуков. Ребенок с рахитом часто потеет. Действие пота раздражает его кожу, в результате чего появляются опрелости. Потоотделение может быть на столько сильным, что во время сна образуется мокрое пятно возле головы ребенка. Одним из признаков рахита является облысение затылка. Из-за сильной потливости ребенок часто крутит головой, вытирая при этом волосы. Моча ребенка, который страдает рахитом, приобретает резкий запах. Кроме того его мышцы становятся вялыми, часто черепные кости размягчаются, зарастание темечка происходит медленно. У больных рахитом детей молочные зубы прорезаются поздно и быстро подвергаются кариесу. Нередко можно встретить положительные отзывы применения лечебного белья с биофотонами Хуашен для поддержания детского организма в борьбе с таким сложным заболеванием как рахит. Отзывы о продукции Хуашен можно прочитать на страницах официального сайта компании. Лечение рахита у детей В качестве лечения рахита у детей назначаются специальные процедуры и препараты, вариативность применения которых назначается лечащим врачем в зависимости от степени прогрессивности заболевания. Полезным будет применение кальциевых добавок, к примеру супермелкий биокальций Хуашен, отзывы о котором можно прочитать на страничке этого натурального препарата. Если не начать лечение на этой стадии, то заболевание прогрессирует и начинает деформировать кости. Ноги искривляются, приобретая О или Х-образную форму, деформируются и кости таза. На ребрах начинают образовываться утолщения в местах перехода костной ткани в хрящевую, их еще называют "рахитными чатками". Грудь становится или вдавленной, или, наоборот, выпирающей. В то же время череп становится непропорционально большим, разрастаются лобовые и теменные горбы, лоб становится опуклым. На поздних стадиях заболевания могут появляться поносы, боли в животе, отрыжка, запоры. Кожа детей больных рахитом тонкая и бледная. Дети, которые страдают рахитом, часто отстают от своих сверстников в физическом и умственном развитии. Они начинают позже держать головку, позже встаюти начинают ходить. Описание рахита. Рахит – что за заболевание Рахит появляется из-за несоответствия между потребностью растущего организма в солях фосфора и кальции, и недостаточностью систем, которые обеспечивают транспорт и включение в метаболизм этих веществ. Чаще всего рахит развивается у детей до года. После выздоровления они часто болеют. Последствия такого заболевания требуют поддержания организма, а этого можно достичь с помощью применения только натуральных препаратов, которые детский организм примет и которые будут для него максимально полезны. Коллаген Хуашен – это одно из самых эффективных средств по восстановлению костной структуры организма, который содержит в себе огромнейшее количество полезных ферментов и микроэлементов, которые так необходимы для слабого организма. Диагностика рахита Диагноз "рахит" может поставить только доктор-педиатр. Для диагностики рахита очень важно выяснить уровень фосфора, кальция и ложной фосфатазы в крови. Также, для определения диагноза следует сделать анализ мочи. Степень костных деформация хорошо показывает рентгенограмма. Эти изменения также можно увидеть и с помощью компьютерной томограммы. Рахит необходимо дифференцировать с рахитообразными заболеваниями - фосфат-диабет, почечным канальцевым ацидозом и др. После диагностики педиатр назначает комплексное лечение.