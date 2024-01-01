Итак, вы решили купить новый ноутбук ,а может быть уже приобрели понравившуюся вам модель. Чтобы этот вид компьютера прослужил вам долго и всегда радовал эффективной и быстрой работой, следует соблюдать основные правила, основанные на знании слабых мест подобной техники. Ведь не секрет, что большинство обращений в Ремонт ноутбуков происходит не потому, что техника устарела, а именно из-за некорректного обращения, ударов, падений и прочих происшествий. Итак, на что нужно обращать особое внимание, чтобы раньше времени не нести ремонт ноутбуков медведково? Какие у этой техники слабые места?

Клавиатура

Это неотъемлемая часть любого ноутбука, и страдает она чаще всего, поскольку состоит из множества мелких подвижных элементов. Старайтесь делать так, чтобы на кнопки не применялось избыточное механическое воздействие, печатайте аккуратно, не стучите словно по клавишам пианино. Иначе контактные механизмы кнопок быстро износятся и повредятся. Категорически стоит избегать попадания любой жидкости на клавиатуру, в этом случае обеспечено замыкание всей электроники и очень дорогой ремонт. Поэтому кружка кофе отдельно, ноутбук отдельно.

Разъемы в корпусе ноутбука

Очень часто мы обнаруживаем, что вышел из строя разъем usb, разъем для подключения питания или наушников/колонок. Рано или поздно с этим сталкивается владелец любого компьютера, но чем резче и неаккуратнее вы будете пользоваться этими разъемами, тем раньше это случиться. Вынимая кабель питания, не дергайте его за шнур, аккуратно придержите за штекер. Также старайтесь не зацепиться за этот самый кабель ногой - от резкого натяжения может сломаться не только разъем питания, можно уронить и разбить весь ноутбук. Подключая флешку, убедитесь, что вставляете ее правильной стороной, не применяйте силу.

Матрица ноутбука

Матрицей называют экран компьютера. Это высокотехнологичный и очень хрупкий элемент. Недопустимо надавливать на экран пальцами, например при открытии и закрытии крышки ноутбука. Нельзя протирать экран мокрой тканью. Экран может со временем выгорать, терять яркость - чтобы этого избежать, не оставляйте включенный ноутбук стоять без дела, не ставьте яркие, движущиеся и светящиеся заставки на экран в режиме ожидания. Один из частных случаев серьезной поломки экрана, причем весьма распространенный - это так называемая поломка шлейфа, той тонкой детали, что проходит в месте сгиба ноутбука и соединяет основной блок и экран. Со временем она становится хрупкой и может ломаться, но не исключена поломка и в новом компьютере, в том случае если его будут резко и грубо открывать и закрывать по много раз в день, применяя избыточную силу.

Антивирусная защита

Даже в том случае, если вы аккуратный хозяин и ваш компьютер уцелел снаружи, не факт что вам не понадобится регулярный ремонт, если вы не защитите его изнутри от вредоносного кода. Не стоит пренебрегать установкой и регулярным обновлением антивирусных программ, особенно если вы часто и активно пользуетесь интернетом.