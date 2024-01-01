Саженцы Весна и осень – сезон для приобретения саженцев. Рекомендуем при их выборе соблюдать основные правила, и плодовые деревья дадут хороший урожай. На теле саженца не должно быть очагов болезней, следов от вредителей. На нем должна быть бирка с указанием сорта, селекционера производителя, зоны благоприятного выращивания данного сорта.



Корни саженца должны быть целыми, светлыми на срезе и снаружи, не должно быть наростов и пятен. На корневой системе должно быть от 5 основных корней длиной 30 см. Не следует приобретать саженцы с листвой и открытыми корнями. Листья высушивают саженец, активно испаряя влагу. Осенью при повышенной температуре трудно сберечь тщательно укутанные корни. Дерево не выживет, если корни открыты месяц. Состояние саженцев зависит от условий их развития.

Какие требования к саженцам?

Высота однолетних косточковых должна быть 1,5 м, семечковых – 1,3 м. Когда саженец меньше, за ним неправильно ухаживали, подкармливали и поливали, он поражался болезнями. Небольшой размер саженцев часто оправдывают слаборослым подвоем. Это не имеет значения в питомнике, но на таких подвоях раньше наступает плодоношение, которое замедляет рост дерева. Когда саженцы высокие, была нарушена технология выращивания. С опозданием вносились удобрения, не вовремя поливался саженец, который в результате этого вытянулся без прохождения необходимых фаз развития. Побеги у такого дерева будут травянистыми, подмерзать зимой. Вкусовые качества ягод и фруктов зависят во многом от требований сорта к агроклиматическим условиям. Так же не забудьте зайти в питомники растений спб .

Что учитывать при выборе?

Если дерево не плодоносит, причин бывает множество: недостаток тепла в период вегетации, цветы не выдерживают холода, не опыляются из-за весенних суховеев. Важно, чтобы в контейнерных растениях был оплетен корнями земляной ком. Если земля отваливается от кома, пересадка произошла перед продажей. Приобретать желательно 1-2 годичные саженцы. Если он очень аккуратно выкопан, часть корней теряется из-за соотношения числа листьев и корней. Это для растения сильный стресс, часть энергии оно потратит на восстановление. Пересадку лучше переносят молодые деревья. После приобретения саженца открытые корни необходимо поместить в полиэтиленовый мешок, полить водой, посадить как можно раньше. Саженцы хранятся недолго, до 11 дней при температуре до +10С. У однолетних саженцев нет кроны. Когда они старше, выбирайте с равномерно распределенными побегами.