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питомники растений спб
Сегодня, 03:36
Саженцы Весна и осень – сезон для приобретения саженцев. Рекомендуем при их выборе соблюдать основные правила, и плодовые деревья дадут хороший урожай. На теле саженца не должно быть очагов болезней, следов от вредителей. На нем должна быть бирка с указанием сорта, селекционера производителя, зоны благоприятного выращивания данного сорта.
Какие требования к саженцам?
Высота однолетних косточковых должна быть 1,5 м, семечковых – 1,3 м. Когда саженец меньше, за ним неправильно ухаживали, подкармливали и поливали, он поражался болезнями. Небольшой размер саженцев часто оправдывают слаборослым подвоем. Это не имеет значения в питомнике, но на таких подвоях раньше наступает плодоношение, которое замедляет рост дерева. Когда саженцы высокие, была нарушена технология выращивания. С опозданием вносились удобрения, не вовремя поливался саженец, который в результате этого вытянулся без прохождения необходимых фаз развития. Побеги у такого дерева будут травянистыми, подмерзать зимой. Вкусовые качества ягод и фруктов зависят во многом от требований сорта к агроклиматическим условиям. Так же не забудьте зайти в питомники растений спб .
Что учитывать при выборе?
Если дерево не плодоносит, причин бывает множество: недостаток тепла в период вегетации, цветы не выдерживают холода, не опыляются из-за весенних суховеев. Важно, чтобы в контейнерных растениях был оплетен корнями земляной ком. Если земля отваливается от кома, пересадка произошла перед продажей. Приобретать желательно 1-2 годичные саженцы. Если он очень аккуратно выкопан, часть корней теряется из-за соотношения числа листьев и корней. Это для растения сильный стресс, часть энергии оно потратит на восстановление. Пересадку лучше переносят молодые деревья. После приобретения саженца открытые корни необходимо поместить в полиэтиленовый мешок, полить водой, посадить как можно раньше. Саженцы хранятся недолго, до 11 дней при температуре до +10С. У однолетних саженцев нет кроны. Когда они старше, выбирайте с равномерно распределенными побегами.