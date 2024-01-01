психологи в томске отзывы К семейному психологу можно не приходить вдвоем. Семья является системой, где изменения одного позволят измениться другим. Это и есть семейная взаимопомощь. Приходят иногда и в полном составе, включая родственников и детей. Семейный психолог помогает решать проблемы всей семьи, а не только семейной пары. Но большую часть обращений заключаются в противоречиях между женщиной и мужчиной. Конфликт еще не является катастрофой. Он всегда был и будет. Полностью узнать партнера можно только в общении. И разреши себе все. Все начинается со знакомства, затем следует близость, проживание совместно, после оформляется брак. Все значительно осложняется, когда появляются дети. Переход с уровня на уровень сопровождается непременными конфликтами. Обращение к психологу прояснит картину отношений и позволит увидеть перспективы в будущем. Была любовь. Потом чувства начали ослабевать. Претензий вроде нет, ничего не случилось, но исчезла радость, вдохновение, притяжение и желание быть вместе. Многие думают, что это вполне естественно, с годами угасает острота чувств, и невозможно вернуть прошлое. Но это не так. Семейные психологи думают по-другому. Чувства со временем становятся глубже и сильнее. Бывает так, что один из родителей препятствует другому воспитывать ребенка. Этому находятся объяснения, которые не удовлетворяют другого партнера. Всегда за отказом стоит скрытая причина, которая совершенно непонятна одному из родителей. При помощи психолога, психотерапевта, психологи в томске отзывы есть возможность разобраться, насколько серьезной является эта причина. А затем постараться устранить ее даже когда пройдена точка невозврата. Отдельно следует отметить такую статью, как измены. Пережить? Простить? Как не допустить, если это еще не случилось? И главный вопрос – почему? Детский вопрос – причина распада многих семей. Только ради детей брак продолжает свое существование. Но родители не догадываются о том, какую нагрузку они накладывают на тех, кому посвящают совместное проживание. На выбор родителей семейный психолог влиять не может. Он может лишь помочь в организации психологического климата в семье, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Спасти семью можно не всегда. Разрыв отношений или развод бывает очень болезненным, когда без помощи семейного психолога выкарабкаться невозможно. При этом, совершенно не важна длительность отношений – десять лет или десять дней. Масштабу потери соответствует гамма переживаний. Друзья и родные искренне пытаются помочь, они сочувствуют, но не знают тонкостей психологии и ее законов. За историю человечества чувственность человека неизмеримо возросла. Если раньше люди с подобными ситуациями успешно справлялись, то сейчас это не происходит. Это произошло из-за усложнения задач. Гарантированно поможет только семейный психолог. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





